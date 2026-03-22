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每年1千名額！這國年輕人繳回駕照「爽領92萬」　5年內不能開車

每年1千名額！這國年輕人繳回駕照「爽領92萬」　5年內不能開車

▲馬爾他因車多路小，交通長期壅塞，推出「駕照繳回計畫」，鼓勵30歲以下青年暫時放棄開車。（示意圖／Pexels）

圖文／CTWANT

面對長期交通壅塞問題，歐洲國家馬爾他推出創新政策「駕照繳回計畫」（Driving License Surrender Scheme），以高額補助鼓勵年輕人暫時放棄開車，藉此降低車輛使用率並改善交通與空氣品質。

綜合外媒報導，馬爾他國土面積不大，但車輛密度居歐洲前列，導致道路長期擁擠。對此，該國交通部長博內特（Chris Bonett）表示，「駕照繳回計畫」主要是希望在年輕族群尚未養成高度依賴汽車的習慣前，透過經濟誘因帶來「交通使用衝擊」，改變其通勤與移動方式。

根據政策內容，30歲以下的年輕駕駛若自願繳回駕照並承諾5年內不開車，最高可獲得2萬5,000歐元（約新台幣92.4萬元）補助，採每年5,000歐元（約新台幣18.5萬元）分期發放。不過，若中途反悔重新駕駛，需按比例退還已領金額。申請者須在當地居住滿7年、持有駕照至少1年，且無吊銷或停權紀錄。

馬爾他政府每年編列500萬歐元（約新台幣1.84億元）預算，提供最多1,000個名額。官方指出，計畫推出後反應熱烈，顯示不少青年更重視經濟誘因，而非持續開車的便利性。值得注意的是，一旦駕照繳回即視為失效，參與者若在5年後想重新取得駕照，需重新接受至少15小時駕駛訓練。

分析認為，此舉不僅有助減少道路車流，也有望促使更多民眾轉向大眾運輸系統，進一步改善城市交通環境並降低污染。當局強調，未來將持續觀察政策成效，評估是否擴大推行，作為解決交通問題的長期策略之一。

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