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甄嬛、小龍女都是她！陸神配音員發聲抵制AI　痛斥：侵犯本人權益

甄嬛、小龍女都是她！陸神配音員發聲抵制AI　痛斥：嚴重侵犯本人權益

▲大陸頂流配音員季冠霖，近日發聲抵制AI，引發陸網熱議。（圖／翻攝自微博／季冠霖）

圖文／CTWANT

曾為電視劇《後宮甄嬛傳》甄嬛、劉亦菲版《神鵰俠侶》小龍女等經典影視角色配音的大陸神級配音員季冠霖，因不滿個人聲音遭AI技術非法濫用，於昨（20）日正式發聲抵制，強調從未授權任何單位採集其聲音進行AI合成，並揚言將透過法律途徑維權。此舉在社群媒體引發熱議，也揭示了配音產業在AI浪潮下的侵權危機。

季冠霖在微博發出的聲明中提到，隨著生成式AI技術普及，部分網路使用者與平台在未經許可的情況下，擅自採集其聲紋數據，生成高度相似的音訊內容，甚至進行二次加工創作或商業牟利，此舉已嚴重侵犯其人格權與合法權益。她明確列出3點聲明，首先，她從未授權任何機構或個人利用其聲音生成AI作品；第二是她嚴禁任何人在取得書面授權前，利用AI技術模仿其聲音進行商用或非商用衍生品製作；最後一點，若既有內容損害名譽，將依法追究到底。

聲明文末，季冠霖強調，聲音凝結了表演者多年的藝術訓練與情感表達，不應成為技術濫用的犧牲品，並要求侵權方立即下架相關素材。

季冠霖發聲抵制後，隨即引發微博兩極化評論。支持者認為，一線配音員站出來維權極具指標意義，尤其目前AI聲音已進化到真假難辨的地步，若不嚴加控管，恐遭有心人士用於詐騙或惡意造謠，呼籲相關部門應對AI領域進行整頓。然而，也有部分網友認為在科技進步的趨勢下，技術應用難以完全封殺，對其「大驚小怪」的態度表示保留。

事實上，配音圈抵制AI的行動已非首例。在此之前，知名配音工作室「729聲工場」旗下數十位配音員也曾發表聯合聲明，指責AI聲音侵權泛濫。

在大陸季冠霖之所以被譽為神級配音員，因為她能配音的角色範圍之廣，聲線的多種變化讓她留下許多經典，像是超夯劇《甄嬛傳》的女主角甄嬛、劉亦菲在《神鵰俠侶》中飾演的「姑姑」小龍女、林心如在《美人心計》裡飾演的竇漪房還有《笑傲江湖》中的東方不敗，都是靠她「一聲」撐起這些角色。連林志玲在電影《赤壁》因為娃娃音被找「替聲」，也是請來季冠霖。現年45歲的她，光是配音過的大大小小戲劇就超過300至400齣，若加上動畫、廣告或遊戲就更加驚人。

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