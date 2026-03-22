孕婦頭暈軟腳墜軌　列車進站前5分鐘！5高中生跳下救人結局暖哭

圖文／CTWANT

日本愛知縣西尾市一處無人車站，於去年11月發生一起令人揪心的墜軌意外，當時一名懷孕7個月的35歲婦人木村慧在候車時突然失去意識，隨即跌落約1公尺深的軌道；所幸現場有5名高中生及時相救，搶在列車進站前的黃金5分鐘內將孕婦救起，成功保住她與腹中胎兒的性命。木村慧在今年情人節順利產下一個健康男嬰，於日前帶著孩子到校園感謝當時的救命恩人，溫馨場面曝光感動不少民眾。

綜合日媒報導，這起驚險意外發生在2025年11月下午1時30分左右，住在愛知縣西尾市的35歲婦人木村慧，當時懷孕7個月，出門到西尾市櫻町前車站搭車，通過閘門在月台候車時，腦中感到一陣暈眩，失去意識後腿軟跌落軌道。由於櫻町前站為職員不常駐的無人車站，且距離下一班列車進站僅剩約5分鐘，情況極度危急。

當時現場有5名高中生目擊木村慧墜軌，他們分別為相川悠維、柴田采璃、平松奈花、村松泰成及兼松郁京。5名學生原本正在討論考試內容，一發現有事故，立刻分頭行動；由相川同學跳下軌道負責支撐木村慧的身體，其餘4名同學則在月台上合力將其拉上月台，最後成功將木村慧救起到月台上。

事後相川同學表示，因平時搭乘該路線，了解列車運行的時刻表，並在確認左右無來車後才跳下救援，當時一心只想著要趕快救人。木村慧如今憶起當時的情景，不禁感嘆，若非當時正值期末考期間，有學生在車站候車，後果恐怕不堪設想。

▲懷孕7個月的木村慧在愛知縣西尾市一座無人車站落軌，5名高中生迅速將她救起。（示意圖非當事車站／Unsplash）



因為這起意外，木村慧怕有早產風險隨即緊急住院觀察，所幸最後她於今年2月14日情人節順利產下一名重達2970公克的健康男嬰。為了向救命恩人表達謝意，木村慧主動聯繫鄰近的高中尋找5名救命恩人，終於確認他們是西尾高校的學生，在3月18日抱著新生兒前往致謝。

木村慧與5名高中生相見後，場面相當溫馨，他們還輪流抱可愛的寶寶，並紛紛感性表示，「當時只覺得救了一個人，抱起孩子那一刻，才體會到自己竟然一次救了兩個人」、「寶寶和媽媽都平安無事就好了」、「很高興看到寶寶順利出生」。木村慧也表示，將來會告訴孩子這5名救命恩人的善舉，鼓勵他長大也能樂於助人。

針對此類無人車站的意外防範，名古屋鐵道公司表示，部分舊式無人車站未設有「非常通報裝置」（月台緊急按鈕），但在車站的柱子或自動販賣機旁皆設有聯絡對講機，民眾若遭遇緊急狀況，可直接透過對講機與控制人員連線，第一時間要求列車緊急停車。

延伸閱讀

▸ 她猶豫離職日壓星期天「能多領2天薪水」 過來人曝經驗：沒必要

▸ 一家三口吃「自製餛飩」吃出胰臟癌！醫師找出原因 源於母親這舉動

▸ 原始連結