　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

孕婦頭暈軟腳墜軌　列車進站前5分鐘！5高中生跳下救人結局暖哭

圖文／CTWANT

日本愛知縣西尾市一處無人車站，於去年11月發生一起令人揪心的墜軌意外，當時一名懷孕7個月的35歲婦人木村慧在候車時突然失去意識，隨即跌落約1公尺深的軌道；所幸現場有5名高中生及時相救，搶在列車進站前的黃金5分鐘內將孕婦救起，成功保住她與腹中胎兒的性命。木村慧在今年情人節順利產下一個健康男嬰，於日前帶著孩子到校園感謝當時的救命恩人，溫馨場面曝光感動不少民眾。

綜合日媒報導，這起驚險意外發生在2025年11月下午1時30分左右，住在愛知縣西尾市的35歲婦人木村慧，當時懷孕7個月，出門到西尾市櫻町前車站搭車，通過閘門在月台候車時，腦中感到一陣暈眩，失去意識後腿軟跌落軌道。由於櫻町前站為職員不常駐的無人車站，且距離下一班列車進站僅剩約5分鐘，情況極度危急。

當時現場有5名高中生目擊木村慧墜軌，他們分別為相川悠維、柴田采璃、平松奈花、村松泰成及兼松郁京。5名學生原本正在討論考試內容，一發現有事故，立刻分頭行動；由相川同學跳下軌道負責支撐木村慧的身體，其餘4名同學則在月台上合力將其拉上月台，最後成功將木村慧救起到月台上。

事後相川同學表示，因平時搭乘該路線，了解列車運行的時刻表，並在確認左右無來車後才跳下救援，當時一心只想著要趕快救人。木村慧如今憶起當時的情景，不禁感嘆，若非當時正值期末考期間，有學生在車站候車，後果恐怕不堪設想。

孕婦頭暈軟腳墜軌　列車進站前5分鐘！5高中生跳下救人結局暖哭

▲懷孕7個月的木村慧在愛知縣西尾市一座無人車站落軌，5名高中生迅速將她救起。（示意圖非當事車站／Unsplash）

因為這起意外，木村慧怕有早產風險隨即緊急住院觀察，所幸最後她於今年2月14日情人節順利產下一名重達2970公克的健康男嬰。為了向救命恩人表達謝意，木村慧主動聯繫鄰近的高中尋找5名救命恩人，終於確認他們是西尾高校的學生，在3月18日抱著新生兒前往致謝。

木村慧與5名高中生相見後，場面相當溫馨，他們還輪流抱可愛的寶寶，並紛紛感性表示，「當時只覺得救了一個人，抱起孩子那一刻，才體會到自己竟然一次救了兩個人」、「寶寶和媽媽都平安無事就好了」、「很高興看到寶寶順利出生」。木村慧也表示，將來會告訴孩子這5名救命恩人的善舉，鼓勵他長大也能樂於助人。

針對此類無人車站的意外防範，名古屋鐵道公司表示，部分舊式無人車站未設有「非常通報裝置」（月台緊急按鈕），但在車站的柱子或自動販賣機旁皆設有聯絡對講機，民眾若遭遇緊急狀況，可直接透過對講機與控制人員連線，第一時間要求列車緊急停車。

延伸閱讀
她猶豫離職日壓星期天「能多領2天薪水」　過來人曝經驗：沒必要
一家三口吃「自製餛飩」吃出胰臟癌！醫師找出原因　源於母親這舉動
原始連結

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/19 全台詐欺最新數據

更多新聞
535 2 6962 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
首架F-16 BLK70「完成驗收飛行」！　今年啟動返台
搶買黃金銀樓門口擠爆！北市「這一家」生意好到驚人　眾人曝原因
余天情緒失控「狂呼胡瓜4巴掌」　黃西田喊：別打了！
台灣最美抗癌女神離世！年僅29歲　「明年見」竟成永別

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

每年1千名額！這國年輕人繳回駕照「爽領92萬」　5年內不能開車

孕婦頭暈軟腳墜軌　列車進站前5分鐘！5高中生跳下救人結局暖哭

美國加強印太夥伴合作！同意在日生產飛彈引擎　菲也將建彈藥產線

泰國要縮免簽！60天砍半變30天「官方點名亂象」　理由曝光

8旬婦撞死蘋果高層一家4口「不認罪」　法官判免入獄掀眾怒

南韓大田汽車零件廠大火　剩餘3名失蹤者「找到了」！

美以聯合空襲納坦茲核設施！　伊朗官媒：無輻射外洩

日女童腦死！父母點頭「捐出5器官」　遺愛人間4孩重獲新生

約Tinder變仙人跳！男遭偷拍性愛片　得知女網友「真實身分」傻眼

美以轟伊朗「燒到台灣」！1煉油副產品影響半導體命脈　3國最慘

防彈少年團回歸！光化門擠爆　Jimin激動「很想大家」謝阿米

晚安小雞揭發內幕！　出鬼點子、詐騙全是「S女」設局　控訴被騙1300萬

樂天韓籍五本柱合體！高佳彬來桃猿不怕生　廉世彬約金佳垠在臺過生日

台中男大鬧頭牙「持刀攻擊」逃逸！民眾中刀濺血　警追兇中

韓國汽車零件廠大火增至10死　濃煙「封死出口」員工跳樓求生！

晚安小雞揭內幕！出鬼點子、詐騙全是「S女」設局　家人扛千萬債

賴清德擬重啟核二核三　蔣萬安：民進黨擁抱非核家園完全錯誤

曾愷玹維持漂亮祕訣「心情愉悅」　再提《不能說的秘密》笑：20年了

三重警匪追逐

夏威夷暴雨成災！洪水毀屋吞車　老水壩恐潰堤當局急撤5500人

每年1千名額！這國年輕人繳回駕照「爽領92萬」　5年內不能開車

孕婦頭暈軟腳墜軌　列車進站前5分鐘！5高中生跳下救人結局暖哭

美國加強印太夥伴合作！同意在日生產飛彈引擎　菲也將建彈藥產線

泰國要縮免簽！60天砍半變30天「官方點名亂象」　理由曝光

8旬婦撞死蘋果高層一家4口「不認罪」　法官判免入獄掀眾怒

南韓大田汽車零件廠大火　剩餘3名失蹤者「找到了」！

美以聯合空襲納坦茲核設施！　伊朗官媒：無輻射外洩

日女童腦死！父母點頭「捐出5器官」　遺愛人間4孩重獲新生

約Tinder變仙人跳！男遭偷拍性愛片　得知女網友「真實身分」傻眼

美以轟伊朗「燒到台灣」！1煉油副產品影響半導體命脈　3國最慘

《最後一戰》傳奇作家離世　臨終前曝「無遺憾」粉含淚：願安息

每年1千名額！這國年輕人繳回駕照「爽領92萬」　5年內不能開車

甄嬛、小龍女都是她！陸神配音員發聲抵制AI　痛斥：侵犯本人權益

孕婦頭暈軟腳墜軌　列車進站前5分鐘！5高中生跳下救人結局暖哭

科技公司發公告開除女副總　原因竟寫「在辦公室偷吃」

竹縣「5處紫藤花景點」免費賞　預計下周進入盛開期

最難破解主機淪陷！電壓攻擊Xbox One權限全解放　13年神話終結

防彈少年團回歸！光化門擠爆　Jimin激動「很想大家」謝阿米

國際熱門新聞

美以轟伊朗「燒到台灣」！半導體恐遭衝擊

日本又有「大物新人」　回眸迷倒800萬人

普丁開條件　以不幫伊朗換取川普放棄烏克蘭

男遭偷拍性愛片　得知女網友「真實身分」傻眼

人妻伴遊失聯狂傳「救我」　3天後成水溝半裸浮屍

伊朗處死19歲冠軍　公開「執行絞刑」逼認罪

美國剛解除制裁　印度急買伊朗石油

美國同意在日生產飛彈引擎

泰國要縮免簽！60天砍半變30天理由曝

即／川普政府宣布　伊朗石油制裁豁免30天

伊朗威脅全世界都不安全　目標鎖定觀光區

Costco首間「獨立加油站」將開幕

成人女模峇里島激戰拍片　機場被截逮捕

更多熱門

相關新聞

每年千名額！這國年輕人繳回駕照爽領92萬

每年千名額！這國年輕人繳回駕照爽領92萬

面對長期交通壅塞問題，歐洲國家馬爾他推出創新政策「駕照繳回計畫」（Driving License Surrender Scheme），以高額補助鼓勵年輕人暫時放棄開車，藉此降低車輛使用率並改善交通與空氣品質。

甄嬛、小龍女都是她！陸神配音員發聲抵制AI

甄嬛、小龍女都是她！陸神配音員發聲抵制AI

美國同意在日生產飛彈引擎

美國同意在日生產飛彈引擎

川普、高市會面三突破　矢板明夫：美國接受「台灣有事日本有事」

川普、高市會面三突破　矢板明夫：美國接受「台灣有事日本有事」

家藏女頭骨！日本分屍魔認搜食譜吃內臟

家藏女頭骨！日本分屍魔認搜食譜吃內臟

關鍵字：

周刊王日本愛知墜軌落軌

讀者迴響

熱門新聞

台灣最美抗癌女神離世！年僅29歲

冬奧隊醫失聯　李洋怒開鍘

余天失控「狂呼胡瓜巴掌」黃西田：別打了！

「1常見文具」低年級學生禁拿！老師：耗掉整節課

追緝21年！陸拐賣9童神祕人「梅姨」落網

網瘋傳「統一布布」全黃布丁將開賣　業者低調回應

男心虛加速逃！三重警果斷開2槍現場曝

美以轟伊朗「燒到台灣」！半導體恐遭衝擊

愛愛「3種姿勢」不要做！醫警告：沒對準一坐就骨折

搶買黃金！北市「這一家」生意好到驚人

只是鼻塞！醫揪「極微小不對稱」竟是鼻咽癌　4大警訊別拖

餐廳打烊客人還賴著不走　網曝1絕招

企業開除女副總　原因竟寫在辦公室偷吃

朱海君驚爆婚變NONO還暴瘦　康康揭內情

首任女友「一周6次榨乾他」　男下床腿軟：想分手

更多

最夯影音

更多
防彈少年團回歸！光化門擠爆　Jimin激動「很想大家」謝阿米

防彈少年團回歸！光化門擠爆　Jimin激動「很想大家」謝阿米
晚安小雞揭發內幕！　出鬼點子、詐騙全是「S女」設局　控訴被騙1300萬

晚安小雞揭發內幕！　出鬼點子、詐騙全是「S女」設局　控訴被騙1300萬

樂天韓籍五本柱合體！高佳彬來桃猿不怕生　廉世彬約金佳垠在臺過生日

樂天韓籍五本柱合體！高佳彬來桃猿不怕生　廉世彬約金佳垠在臺過生日

台中男大鬧頭牙「持刀攻擊」逃逸！民眾中刀濺血　警追兇中

台中男大鬧頭牙「持刀攻擊」逃逸！民眾中刀濺血　警追兇中

韓國汽車零件廠大火增至10死　濃煙「封死出口」員工跳樓求生！

韓國汽車零件廠大火增至10死　濃煙「封死出口」員工跳樓求生！

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

LOPIA超值五款熟食推薦

LOPIA超值五款熟食推薦

「文里補習班」開課啦！今天來開箱日式超市大份量又美味しい的熟食！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面