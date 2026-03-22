「如實行益會」桃園榮家歌舞秀　促進長輩身心健康

▲桃園榮家陳平主任(中)致贈感謝狀表達謝意。（圖／桃園榮家提供）

記者楊淑媛／桃園報導



給人開心，就是做好事。中華民國如實行益會於桃園榮家，舉辦「春暖花開愛在榮家歌舞秀」，為長輩們帶來歡樂的藝文饗宴。如實行益會也貼心準備伯伯、阿姨們喜愛的包子，桃園榮家則規劃飲料點心區，讓長輩們能一邊欣賞表演、一邊輕鬆享用美食，在自然自在的氛圍中共享美好時光。

桃園榮家21日表示，這場活動由秘書長錢憶華，親自邀集多位實力派唱將，20日到榮家演唱多首經典金曲，熟悉旋律引發長輩們滿滿共鳴；現場亦安排樂音低迴、情感細膩的薩克斯風演奏，以及氣勢磅礡、節奏震撼的响太鼓團演出，精彩節目輪番登場，掌聲此起彼落，氣氛熱烈。

▲太鼓隊演出。（圖／桃園榮家提供）

在音樂與節奏的感染下，不少長輩也忍不住上台共舞，隨著旋律輕輕擺動，臉上洋溢著燦爛笑容，現場充滿溫馨與活力。參與活動的伯伯開心表示：「這些歌都很熟悉，聽了心情特別好，好像回到年輕的時候！」也有阿姨笑著說：「可以一起唱歌、跳舞，還有表演可以看，真的很開心，希望常常有這樣的活動。」

桃園榮家表示，透過樂器演奏、歌舞等多元的綜合表演，不僅豐富長輩生活，也有助於促進身心健康與人際交流。