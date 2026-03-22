八德區三元宮祈龜　張善政敬獻1388斤大米糕龜

▲張善政敬獻1,388斤大米糕龜。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市八德區三元宮21日舉辦「2026八德祈龜文化薪傳推廣活動」，市長張善政出席活動表示，八德祈龜活動象徵平安與長壽，是地方極具代表性的文化傳承，今(115)年各社區發揮驚人創意，在祈龜作品中使出渾身解數「爭奇鬥豔」，不僅展現桃園深厚的民俗底蘊，更透過親子參與讓傳統文化得以扎根。

張善政也日於活動中敬獻大米糕龜，並親自體驗手作DIY祈龜，一同感受祈龜文化的熱情與創意。他指出，八德三元宮不僅是桃園深具特色的信仰中心，更因長期深耕社會公益榮獲內政部獎項肯定，期許這項傑出的傳統慶典能持續發揚光大，一年比一年更加精彩。

▲八德區三元宮祈龜活動。（圖／市府提供）

八德區公所表示，八德三元宮「祈龜活動」已傳承超過一甲子，每年農曆二月初二土地公誕辰與二月初三文昌帝君聖誕期間，居民皆會祈求福龜以保平安。市府今年特別敬獻重達1,388斤的大米糕龜，並新增「桃喜龜」等特色作品，誠心祈求神明庇佑桃園國泰民安、市運昌隆。

八德區公所指出，活動結合「創意龜競賽」與「千人DIY米糕龜活動」，讓家長與孩子在手作過程中創造專屬的平安記憶。透過里辦公處與社區團體的參與，將傳統祭儀轉化為充滿活力的文化盛會，使信仰在指尖的揉捏間代代相傳。

包括：市議員暨八德三元宮主任委員呂林小鳳、市府民政局長劉思遠、八德區長蔡豊展等均一同出席活動。