桃園客家文化日　十大客家遊程2.0版全新登場

▲副市長蘇俊賓表示：從點線面串聯，邀民眾共下認識桃園客家文化。（圖／客家局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

「桃園客家文化日」活動，21日於桃園區藝文廣場登場。副市長蘇俊賓表示，今年桃園客家文化日首度在桃園北區舉行，該活動整合客庄文化及觀光資源，希望將桃園各區豐富又精彩的客家資源，立體的呈現給市民朋友，讓大家看見桃園的精彩客家文化。

蘇俊賓表示，桃園的客家人口全國最多，有超過90萬客家族群在桃園工作、生活，而桃園的客家文化也著多元的展現風貌，例如結合桐花、魯冰花季的精采遊程、酸柑茶與梅乾菜醃漬品的傳統技藝，或是石滬、茶園等地方產業文化。

▲客家草編職人-王昱翔邀請民眾參與「好尞十大遊程」中的客家工藝體驗活動。（圖／客家局提供）

市府持續深化、豐富客家文化內容，客家局也嘗試把點跟點之間串連成線、以及將各線匯聚交織成面，今年更融入時間軸跟各地特色遊程拉進來，從平面變成立體，呈現更精采的桃園客家風貌。

客家事務局表示，經過一年整合打造完整十大遊程路線推出2.0進化版，串聯好食星級餐廳、好玩、地方創生等內容的「桃園客家旅行網」，將旅行網多元豐富的資訊透過活動情境轉化為實體現場可參與、可互動的文化體驗。

▲桃園客家文化日。（圖／客家局提供）

「桃園客家文化日」活動現場共規劃五大展區，內容涵蓋「好尞十大遊程主題展區」、「客庄青年團隊成果展示區」、「7大客家館舍展區」、「客家美食推廣區」及「客家伴手禮專區」，集結至少45攤特色攤位，完整呈現桃園客家文化從觀光旅遊、地方創生、美食餐廳、館舍串聯到伴手禮品牌的豐富樣貌，讓現場成為認識桃園客庄旅遊資源的重要入口。