獨／國民黨士北議員新人民調曝　賴苡任46.7%領先林揚庭、黃子哲

▲賴苡任與林揚庭皆有意爭取國民黨士林北投市議員提名。（圖／賴苡任臉書）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨2026北市議員提名初選明（23日）開始領表，第一選區士林北投列第一梯次，規劃提名2名新人，據《ETtoday新聞雲》獨家掌握，新人民調中，前罷免綠委吳思瑤團隊召集人賴苡任以46.7%平均支持率，領先同黨議員參選人林揚庭28.0%及黃子哲25.1%。另外，該民調也顯示，賴在20歲至69歲年齡區間均拔得頭籌，僅70歲以上族群墊底；黃則是在政黨傾向調查中，拿到民眾黨選民最多支持，並獲得70歲以上選民最大青睞。

國民黨台北市議員初選登記明登場，預計分兩梯次進行，第一梯23、24日領表，23到25日登記；第二梯4月7、8日領表，7到9日登記。初選民調也分2階段進行，第1階段民調區間為4月3日至29日，第2階段自4月17日至5月13日。而台北市第一選區（士林、北投）納在第一梯次裡。

據國民黨六都議員提名辦法指出，初次參選的新人可獲得30%民調加權，36歲至40歲參選者民調加權50%，35歲以下青年參選可加權70%，意即「35歲以下的初次參選新人」民調加權累計最高100%。

賴苡任日前因大罷免期間行為遭黨內檢舉損害黨譽，經國民黨台北市黨部紀律委員會2月26日認定，賴苡任「言行對黨的形象已造成傷害，由於案件內容非常複雜」，建請中央考紀會適當處分，但全案3月初送中央考紀會後，因該案沒有明確懲處決定遭「退件」。

北市黨部紀律委員會在收到中央考紀會退件函文後，上周二（17日）補上完整會議紀錄與賴苡任陳述內容，再送中央考紀會，但賴的黨紀案上週確定再遭退件，因為市黨部紀律委員會還是沒有判定賴苡任違反哪條黨紀規定，且也沒做裁罰。因此賴苡任黨紀案至今懸而未決，確定其有參與市議員初選登記資格。

▲台北花卉公司副董事長黃子哲。（圖／資料照）

據《ETtoday新聞雲》獨家掌握，國民黨內針對台北市第一選區（士林、北投）投身議員選戰的新人民調，扣除「都不支持」及「無反應」樣本數後，賴苡任以46.76%平均支持率佔據首位，資深無黨籍前議員林瑞圖之子林揚庭拿下28.05%，台北花卉公司副董事長黃子哲則獲得25.19%。

民調樣本分析部分，賴苡任在士林區及北投區均取得領先，黃子哲在士林區勝過林揚庭，北投區則些許落後；年齡分佈調查結果顯示，賴在20歲至69歲區間均穩拿第一，僅70歲以上選民支持度墊底，林則是穩定維持第二，黃拿下70歲以上選民最高支持度。

選民政黨傾向調查，泛藍陣營有18.4%支持者表示願意投票給賴苡任，4.4%投給黃子哲，僅2.8%願支持林揚庭；泛綠陣營有7.4%支持林、4.6%投給賴、3.7%投給黃；民眾黨選民則是10.8%支持黃、2.9%投給林、2.5%投給賴。

此份選情民調由艾普羅民調公司於本月18日至20日間，以電腦輔助電話訪問系統進行調查，訪問有效樣本數為1074人，在95%信心水準下，全體受訪樣本的抽樣誤差為正負3.0%。資料處理部分，以涉及在台北市議員第一選區（士林、北投），年滿20歲的選民為調查對象，加權後的樣本資料結構分佈與母體人口結構資料一致，無顯著差異。