張啓楷三廟口開講　推「商圈2+4」振興嘉義經濟

▲張啓楷三廟口開講首發！拋「商圈2+4」與青宅，嗆中央砍69億只聽黨意 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

為爭取藍白初選勝出，民眾黨嘉義市長參選人張啓楷啟動「三夜三廟口」政策開講，首場20日晚間於東區文財殿登場。現場由蔡璧如、劉岑妤主持，民眾黨主席黃國昌、資深媒體人王淺秋及多位地方里長、公教代表到場力挺，展現強大基層動員力。

張啓楷於會中發布「1目標、2核心、3方向、4重點」市政藍圖，強調其治理已是「現在進行式」。在經濟面，他推出**「商圈2+4」計畫**，除強化文化路、二通商圈，更將串聯中山路、中正路至後站，推動舊遠百與忠孝商圈復甦，並透露已與逾30家店家達成規劃共識。

針對社福與居住，張啓楷主張擴大「敬老悠遊卡」功能，可用於醫療掛號與健檢，解決點數歸零問題；同時引進桃園**「可負擔住宅」模式**，優先照顧新婚與育兒家庭。他也承諾推動國中小營養午餐免費，守護下一代。

話鋒一轉，張啓楷重砲抨擊中央。他指出原為嘉義市爭取66億預算，竟遭行政院刪減69億，嚴重衝擊防洪與福利建設。他點名民進黨立委王美惠在覆議案支持中央，質疑其「只聽黨意、不顧嘉義」，呼籲對方出面說明。

張啓楷強調，後續兩場開講於21日西區鵬思宮、22日白沙王廟舉行，柯文哲、蔡正元等重量級嘉賓將輪番助講，與市民共商嘉義未來。