國民黨北市議員登記明開跑　司法纏訟、新人搶破頭掀地方角力

▲國民黨籍台北市議員李傅中武涉詐助理費，兒子李傅行毅拖著行李箱替父母辦保。（圖／記者劉昌松攝）



記者陳家祥／台北報導

國民黨台北市議員初選登記明登場，預計分兩梯次進行，第一梯23、24日領表，23到25日登記；第二梯4月7、8日領表，7到9日登記。此次國民黨預計提名33席，與上屆相同，但檯面下角力暗潮洶湧。本屆陸續有4名藍營議員捲入官司，牽動提名策略；此外，松信、中正萬華新人參選爆炸，甚至大安文山選區老將新人恐要一起初選，讓本次藍營在初選階段就備受外界關注。

捲入司法官司的包括，台北市副議長、中山大同區資深議員葉林傳被控在任內施壓北市商業處，透過修法開後門，讓限制級的電子遊戲場取得執照，恐涉圖利罪嫌。中正萬華區議員應曉薇捲入京華城案，疑收沈慶京賄款施壓北市府放水，一審預計3月26日宣判。北市山地原住民議員李傅中武，疑涉詐千萬助理費，21日凌晨才剛以500萬交保。

還有士林北投區議員陳重文，被控收受台智光千萬賄款，護航市警局編列2024年台智光「監視器網路傳輸費用」預算，一審被判刑9年，案經上訴，二審審理中。此外，陳還與父親陳思宗涉入北投農會行賄案，士林地方法院一審判2人各5個月有期徒刑。

根據國民黨《黨員參加公職人員選舉提名辦法》第九條規定，黨員若有違反組織犯罪防制條例、檢肅流氓條例、毒品危害防制條例、槍砲彈藥刀械管制條例、洗錢防制法或貪污治罪條例等情事之一，經法院第一審判決有罪者，立即喪失提名登記資格，並不得由本黨提名。

此外，黨員若涉有前述各款情事，案情雖未經法院判決有罪，但經廉能委員會或中央考核紀律委員會認定對社會公義有害，對本黨聲譽有損，予以停止黨權、撤銷黨籍、開除黨籍處分者，亦不得由本黨提名。

也就是說，依黨內規定，黨中央對這4人都有不提名的判斷基準，也牽動地方佈局。選區來看，士林北投提名5人，現任含陳重文共4席，若陳無資格登記黨內初選，新人林揚庭、賴苡任有望不用初選。另外，中正萬華方面，將提名4席，考量應曉薇已被黨中央停權，前市府發言人郭音蘭、罷免吳沛憶領銜人李孝亮、前空軍副司令張延廷、前萬華區黨部主委周世雄4人，將競逐該唯一席次。

另外，松山信義選區為傳統上的藍營強勢區，掛國民黨籍參選幾乎無往不利，也讓年底選舉呈現新人參選爆炸狀況。2026年預計提名5人，徐巧芯、王鴻薇轉任立院後遺下2席空缺，新人就包括富錦里里長李煥中、吳志剛辦公室助理滿志剛，以及前國民黨發言人李明璇、楊智伃，還有立法院長韓國瑜主任許原榮等，多達5人要競爭這2席。

同樣也是藍營強勢選區的大安文山區，2026年國民黨將提名8人，但現任8位議員外，本次有里長李易儒表態要參選，倘若李不接受協調堅持參選到底，將演變為老將新人一起初選，在國民黨內實屬罕見。

至於內湖南港區，2026年提名5人，現任5席中李彥秀轉任立委後空出一席，目前明確要參選的只有跑地方多時的羅智強辦公室主任陳冠安，預料不需進行初選。中山大同部分，現任僅3席，今年選舉將提名4席本就不需走入初選，中央委員盧威將繼續爭取，葉林傳雖捲入官司但仍無礙於地方佈局。