出國學語言「未待滿3個月」進步有限　研究：寄宿家庭效果最好

▲台師大研究發現，出國學語言要提升能力，至少得停留12周，且在寄宿家庭更有效果。（圖／台師大提供）

記者許敏溶／台北報導

民眾大都有「出國學語言一定比較好！」印象。為確定這看法，台師大透過對過去二十多年來大量實證資料進行統合分析，包括不同語言、地區與學習情境，顯示出國學習對語言能力的提升具中至高度效果，聽力與口說表現最為顯著，但學習時間若不足12周則進步有限，且寄宿家庭的沉浸式互動明顯優於宿舍環境。

聽到有人要學他國語言，多數人刻板印象大多是「出國學習效果比較好」，為印證這個說法，台師大英語學系特聘教授、教師教育學院院長劉宇挺帶領團隊，挑戰這個普遍信念，系統性蒐集並分析1995至2019年間的42篇相關實證研究，共計283組效果值，整合不同語言、地區與學習情境的資料，以量化比較出國與國內學習的差異。

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研究結果發現，出國學習對語言能力的提升具有中等到高度的效果，特別是在聽力與口說表現上最為顯著。劉宇挺指出，結果證實「沉浸式學習環境」的優勢，尤其當學習者每天被目標語環繞、必須用該語言應對日常生活時，學習語言會自然加速。但他也提醒，這種效果並非人人都能擁有，而是取決於多種因素，包括學習時間長短、生活環境、互動機會以及個人特質。

不過，研究也發現，留學時間若不足12周（3個月），語言進步幅度相對有限，而逗留超過12周的學生，在各項語言技能上皆有顯著成長。另外，住宿型態也扮演關鍵角色。住在寄宿家庭的學生，因能與母語者進行真實對話，在語音、詞彙與文化理解上的進步遠高於住在學生宿舍的學習者。

劉宇挺指出，語言學習不僅是課室內的事，更發生在日常生活的互動中。當學生在晚餐餐桌上用外語聊天，或在街頭詢問路線時，語言才真正活起來。但留學並非語言學習的萬靈丹，唯有主動交流與反思，才能讓語言真正成為溝通的力量。