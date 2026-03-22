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只誇「你很棒」還不夠！讚美分3等級　家長沉默只會讓小孩更茫然

▲▼聊是非用圖,親子,家庭,夫妻,育兒 。（圖／視覺中國CFP提供）

▲家長如果害羞不敢誇獎小孩，可能讓孩子更茫然。（示意圖／視覺中國CFP）

作者／王宏嘉／米克Mick、陳卓凡／麥可Michael
摘自／天下文化《人際關係的思維槓桿：打造深刻連結的26個支點

有些人總是默默把讚美放在心中，從來沒有向任何人表達自己的肯定與欣賞。我曾聽過一個很耐人尋味的故事：有位農婦結束一天繁重的工作後，在家的飯桌上放了一堆乾草。男人們回到家，目瞪口呆，憤怒地問她是否瘋了。

她回答：「有什麼不對？你們不吃乾草嗎？二十多年來，我一直給你們做飯，做好、做壞你們從沒有表態過。我還以為吃飯、吃草對你們來說都一樣呢！」

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●零級反饋

其實我也遇過不少長輩，也認為自己的孩子很優秀，但總是捨不得開口讚美，因為擔心孩子得到讚美之後，就會開始變得驕傲。然而，實際的狀況可能正好相反，當孩子知道什麼樣的行為會得到讚美，反而更傾向於重複做出這樣的行為。

為什麼很多人總是把讚美放在心中呢？可能是因為害羞，也可能是過去從未培養這個習慣。無論是出自什麼原因都沒有關係， 因為所有事情都可以透過重複實踐，變得愈來愈熟悉。

重要的是，當我們與他人相處時，如果對方無論如何表現，都無法得到你的正向回饋，這一定會使對方感到迷茫。因為你完全沒有告訴對方你真正重視的事情是什麼、應該要如何和你相處與互動。

人是群居的動物，每個人都渴望得到身邊的人的認可與稱讚， 一旦得到別人的認可，就更能收穫歸屬感與安全感，進而讓彼此的連結更加深刻。

▲只說「你很棒！」可能還不夠，對方或許不知道自己到底棒在哪裡。（圖／pixabay）

●一級反饋

你給出一個「做得好！」、「你很棒！」的回應，但對方根本不知道自己到底棒在哪裡。不過相較於零級反饋，這種反饋已經進步很多了，畢竟你已經將心中的讚美說出口。

但假設，收到讚美的人只知道自己很棒，卻不知道究竟是哪個地方讓你覺得很棒，可能會帶來幾個問題：

第一，他會懷疑這只是一個你隨口給出的讚美，甚至是為了討好他才這麼說的。

第二，他無法重現這個「很棒」的行為，因為他根本不知道自己哪裡做得好。

第三，久而久之，讚美會變得廉價，甚至讓人懷疑你是不是在敷衍。

所以， 一級反饋的缺點就是「只有情緒， 沒有方向」。雖然它能短暫帶來愉快的感受，但缺乏具體細節的讚美，無法真正引導對方成長，也難以與對方建立深度的信任。

●二級反饋

不只說出「你很棒」，更具體說出「棒在哪裡」。例如，伴侶精心為你籌劃生日活動，你可以明確說出你深受感動的原因。

同事跟你一同執行的專案很成功，你可以具體講出感謝他的理由，以及欣賞他哪些地方展現的能力。

父母生日時，你可以分享他們的存在對你的生命帶來哪些正向影響，以及他們有哪些地方成為了你的典範與楷模。

當你明確指出你欣賞對方的地方，甚至是感謝的事情，這樣的讚美真的會讓人產生「被照亮、被看見」的感覺。

●成本最低、效益最高的人際連結

我常開玩笑分享，讚美別人是不用花錢的。能夠真心地給予他人讚美，不僅沒有成本可言，而且帶來的效果幾乎立刻見效。

還記得有一次，我一邊在早餐店點餐，一邊和老婆講電話時，看見早餐店老闆娘燙了一頭漂亮的頭髮，於是打完電話後，當下立即讚美她：「老闆娘，你頭髮燙得真好看！」這句讚美沒有任何的目的，但因此看見一個人的心情立刻變得雀躍，甚至也為彼此開啟了一段對話。

雖然這句讚美並沒有讓這頓早餐打折， 但看見阿姨的笑容，讓我也不禁認為：今天真是美好的一天。

●出發吧！誇誇獸們

別再把讚美默默放在心裡了。有些時候，我們甚至不知道與眼前這個人還有幾次相處的機會，所以，只要你心中有一絲對他的欣賞， 請試著開口說出來。

你會驚訝地發現，你的話語或許能為他人帶來很大的力量。而這份善意，有天或許也會回到你的身上。

如果你閱讀到這邊，我想鼓勵你現在馬上就試試看，讚美此刻在你身邊的人，真誠地告訴他，在你眼中看到他身上閃閃發亮的地方。這個世界需要更多的「誇誇獸」，邀請你一起加入這個行列！

▲▼《人際關係的思維槓桿：打造深刻連結的26個支點》。（圖／天下文化）

★本文摘自天下文化《人際關係的思維槓桿：打造深刻連結的26個支點》，作者王宏嘉／米克Mick，一名熱愛將書中的知識與生活洞見分享出去的創作者，陳卓凡／麥可Michael，一名持續探索人性、情緒與生活洞見的創作者。所有的人際，都是你的自我映照。進行一場梳理自我的旅程，從關係中覺察自己，練習更懂自己、更懂他人，成為一個能連結、能感受、能愛的人。

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