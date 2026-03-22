「4星座」週三迎暴雨！　最新吉凶運勢出爐

▲12星座未來一週運勢出爐。（示意圖／翻攝pakutaso免費圖庫）

辰宇力 ☆ 2026.3.22～2026.3.29 星象預測與12星座運勢

太陽在本週進入白羊座，帶來行動的動能，但因會合海王星，理想與現實的界線被沖淡，容易出現「看起來很有方向，但其實還沒準備好」的集體狀態。火星停留在雙魚，讓整體行為模式帶有情緒化、模糊與投射的特質。無論是政策、企業策略或公共議題，都容易先推出再調整，甚至出現反覆或模糊表述。群體對事件的反應會比平常更劇烈，特別是涉及公平、弱勢、信任等議題。資訊本身未必失真，但解讀會偏向情緒極端，容易形成對立。

展望未來7日，白羊先想清再行動，金牛穩住別急改變，雙子面對資訊需仔細過濾，巨蟹別放大內在情緒，獅子方向重於速度，處女人際界線要分明，天秤別過度妥協，天蠍專注最重要，射手先穩再突破，摩羯打好基本盤，水瓶想法要落地，雙魚衝動前要先確認。

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【一週星情氣候名詞解析】

・晴 ： 順順利利，或許也會有好事發⽣。

・晴時多雲 ： ⼤致順利的⼀天，也許會有些忙碌。

・陰 ： 有點壓⼒，可能會有些煩惱。

・陣雨 ： 可能會有不開⼼的緊張情緒，或許也受到實質的損害。

・暴雨 ： 有可能會遇到讓你生氣或委屈的狀況，或是意外的忙碌。

白羊座 Aries（3/21～4/20）

太陽進入本位宮位，來到個人年度能量的開啟期，重新掌握主導權，但火星落在雙魚，還是容易受到內在不安或未說出口的壓力影響。可能會出現拖延或猶豫。工作上適合先布局，而非一次到位。人際上容易出現誤解，尤其是你覺得「理所當然」的事情，別人未必接得住。這週先讓行動與內在動機對齊，而不是只追求速度。

本週開運色：藍、綠

3/22（SUN）：晴 Sunny

3/23（MON）：晴 Sunny

3/24（TUE）：晴 Sunny

3/25（WED）：晴 Sunny

3/26（THU）：陣雨 Cloudy with occasional Rain

3/27（FRI）：陣雨 Cloudy with occasional Rain

3/28（SAT）：晴 Sunny

3/29（SUN）：晴 Sunny

金牛座 Taurus（4/21～5/20）

這是一段內在整理期。外在看似平穩，但心理活動非常活躍。在人際與社交圈中容易感受到壓力，可能是價值觀不一致，或是某些關係逐漸變得模糊。適合低調觀察，而非主動表態。工作上可能會有「被期待更多」的狀況，但資源未必同步到位，需要你自行調整節奏。財務方面避免感性消費。

本週開運色：綠、黃

3/22（SUN）：陰 Cloudy

3/23（MON）：陰 Cloudy

3/24（TUE）：晴 Sunny

3/25（WED）：晴 Sunny

3/26（THU）：晴 Sunny

3/27（FRI）：晴 Sunny

3/28（SAT）：陣雨 Cloudy with occasional Rain

3/29（SUN）：陣雨 Cloudy with occasional Rain

雙子座 Gemini （5/21～6/21）

社交、合作機會變多，甚至會被推到某些決策位置，但在關鍵時刻容易出現猶豫或資訊混亂。外在活躍度上升，但內在穩定度略低，可能同時接觸多個選項，但難以判斷優先順序。建議以「長期利益」作為判準。職場上要注意上級或制度變動帶來的不確定性。資訊過多，需要主動過濾。

本週開運色：黃、藍

3/22（SUN）：晴時多雲 Partly Cloudy

3/23（MON）：晴時多雲 Partly Cloudy

3/24（TUE）：陰 Cloudy

3/25（WED）：暴雨 Rainy

3/26（THU）：晴 Sunny

3/27（FRI）：晴 Sunny

3/28（SAT）：晴 Sunny

3/29（SUN）：晴 Sunny

巨蟹座 Cancer（6/22～7/22）

工作或社會角色上會有明顯壓力與期待。可能被推到前線，需要承擔更多責任，但也容易情緒化。適合做策略判斷，不適合衝動決策。感情上容易出現依附或過度付出，需留意界線，穩住節奏。

本週開運色：黃、藍

3/22（SUN）：晴 Sunny

3/23（MON）：晴 Sunny

3/24（TUE）：晴時多雲 Partly Cloudy

3/25（WED）：晴時多雲 Partly Cloudy

3/26（THU）：陰 Cloudy

3/27（FRI）：陰 Cloudy

3/28（SAT）：晴 Sunny

3/29（SUN）：晴 Sunny

獅子座 Leo（7/23～8/22）

思考更長遠的方向，例如職涯轉型、學習新領域或跨界合作。不過在資源或實際執行面還是要務實，建議先建立框架，而非急著實現。財務與投資要保守。這是一段觀念更新期，而非結果產出期。

本週開運色：褐、墨綠

3/22（SUN）：陣雨 Cloudy with occasional Rain

3/23（MON）：陣雨 Cloudy with occasional Rain

3/24（TUE）：晴 Sunny

3/25（WED）：晴 Sunny

3/26（THU）：晴時多雲 Partly Cloudy

3/27（FRI）：晴時多雲 Partly Cloudy

3/28（SAT）：陰 Cloudy

3/29（SUN）：陰 Cloudy

處女座 Virgo（8/23～9/22）

來自他人的影響加重，特別是在合作、伴侶或利益分配上。他人的情緒、需求會直接影響你的決策。可能需要處理別人的問題，甚至為他人收尾。這段時間要特別注意避免過度承擔。工作上適合處理細節與修正錯誤，但不適合開新局。身心能量消耗較大，要留意休息。

本週開運色：藍、藍綠

3/22（SUN）：晴 Sunny

3/23（MON）：晴 Sunny

3/24（TUE）：陣雨 Cloudy with occasional Rain

3/25（WED）：暴雨 Rainy

3/26（THU）：晴 Sunny

3/27（FRI）：晴 Sunny

3/28（SAT）：晴時多雲 Partly Cloudy

3/29（SUN）：晴時多雲 Partly Cloudy

天秤座 Libra（9/23～10/23）

需要面對一些需要重新平衡的關係，例如權責不對等、情緒壓力或溝通落差。人際與合作關係成為本週核心，但容易過度體諒對方，反而壓抑自己。職場上可能有流程混亂或分工不清的狀況，需要介入調整。健康方面要注意作息與壓力累積。

本週開運色：紫、淺海綠

3/22（SUN）：晴時多雲 Partly Cloudy

3/23（MON）：晴時多雲 Partly Cloudy

3/24（TUE）：晴 Sunny

3/25（WED）：晴 Sunny

3/26（THU）：陣雨 Cloudy with occasional Rain

3/27（FRI）：陣雨 Cloudy with occasional Rain

3/28（SAT）：晴 Sunny

3/29（SUN）：晴 Sunny

天蠍座 Scorpio（10/24～11/22）

工作量明顯提升，但同時在執行過程中容易分心或被情緒干擾，效率可能下降。可能需要同時處理多件事情，但每一件都不夠集中。建議採取「單點突破」策略。感情方面則有升溫機會，但也容易理想化對方。

本週開運色：紅紫、黃

3/22（SUN）：陰 Cloudy

3/23（MON）：陰 Cloudy

3/24（TUE）：晴時多雲 Partly Cloudy

3/25（WED）：晴時多雲 Partly Cloudy

3/26（THU）：晴 Sunny

3/27（FRI）：晴 Sunny

3/28（SAT）：陣雨 Cloudy with occasional Rain

3/29（SUN）：陣雨 Cloudy with occasional Rain

射手座 Sagittarius（11/23～12/21）

家庭或內在安全感成為變數，可能影響穩定度，自由發揮與現實狀況相互牽制。可能會短暫失去方向。先穩住基本盤，再逐步擴展。娛樂、投資與感情都帶有「情緒放大」效應，要適度節制。

本週開運色：天藍、紫

3/22（SUN）：晴時多雲 Partly Cloudy

3/23（MON）：晴時多雲 Partly Cloudy

3/24（TUE）：陰 Cloudy

3/25（WED）：暴雨 Rainy

3/26（THU）：晴時多雲 Partly Cloudy

3/27（FRI）：晴時多雲 Partly Cloudy

3/28（SAT）：晴 Sunny

3/29（SUN）：晴 Sunny

摩羯座 Capricorn（12/22～1/19）

這週重心落在家庭、基礎與內在穩定。可能需要處理家務、資產或內部結構問題。溝通容易出現誤解或資訊不清，建議所有重要事項都要確認細節。工作上節奏較慢，但有利於修正長期問題。近期並非衝刺期。

本週開運色：褐、墨綠

3/22（SUN）：晴 Sunny

3/23（MON）：晴 Sunny

3/24（TUE）：晴時多雲 Partly Cloudy

3/25（WED）：晴時多雲 Partly Cloudy

3/26（THU）：陰 Cloudy

3/27（FRI）：陰 Cloudy

3/28（SAT）：晴時多雲 Partly Cloudy

3/29（SUN）：晴時多雲 Partly Cloudy

水瓶座 Aquarius（1/20～2/18）

思考與溝通活躍，容易接收到大量訊息與想法，但未必有清晰的結論。可能出現衝動消費或錯誤投資評估，但不適合做重大決策。人際互動增加，但要避免過度承諾。創意滿載，但需要結構來承載。

本週開運色：銀白、藍紫

3/22（SUN）：陣雨 Cloudy with occasional Rain

3/23（MON）：陣雨 Cloudy with occasional Rain

3/24（TUE）：晴 Sunny

3/25（WED）：晴 Sunny

3/26（THU）：晴時多雲 Partly Cloudy

3/27（FRI）：晴時多雲 Partly Cloudy

3/28（SAT）：陰 Cloudy

3/29（SUN）：陰 Cloudy

雙魚座 Pisces（2/19～3/20）

本週容易出現「先做再想」的情況。好處是推動力強，壞處是可能事後修正成本高。財務與自我價值議題浮現，重新思考「我值得多少」。建議在行動前多一層確認，效果會好很多。

本週開運色：藍、綠

3/22（SUN）：晴 Sunny

3/23（MON）：晴 Sunny

3/24（TUE）：陣雨 Cloudy with occasional Rain

3/25（WED）：暴雨 Rainy

3/26（THU）：晴 Sunny

3/27（FRI）：晴 Sunny

3/28（SAT）：晴時多雲 Partly Cloudy

3/29（SUN）：晴時多雲 Partly Cloudy