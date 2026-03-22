新竹氣象站不拆了　氣象科學園區年底動工「最新設計曝」

▲新竹氣象站。（圖／氣象署提供）

記者周湘芸／台北報導

隨著極端氣候來臨，氣象預報逐漸仰賴AI進行預測。中央氣象署去年規劃在新竹氣象站興建「氣象科學園區」，原站體原定今年初拆除，氣象署表示，最新規劃將保留既有站體，加上兩棟新建物，預計年中完成細部設計、年底動工。

氣象署去年提出「數值天氣測報高速運算電腦建設計畫」，盼仰賴AI模型進行更精準預報及多元應用，但氣象署機房空間及算力運作已不足以供應超級電腦使用，且超級電腦機房每平方公尺需要承重2公噸，考量新竹高速網路品質較佳，且新竹氣象站周邊腹地大，因此選址新竹，耗資約5億元打造「新竹氣象科學園區」。

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既有的新竹氣象站原定今年初進行拆除，氣象署指出，由於原先氣象站有所考量，既有的站體將予以保留，與新園區重新融合設計，並針對現有建物的耐震和防水係數進行整建，未來園區除了既有氣象站的2.5層建物，還會有兩棟單層樓挑高新建物。

氣象署指出，新竹氣象科學園區預計今年中完成細部設計，並著手申請建照、招標，今年底選定營造商進行基礎工程，工期約1年，預計2027年完工，後續還需要申請使照、進行消防檢查、進駐機器，希望2028年至2029年啟用。

氣象署說明，新竹氣象科學園區未來將進駐超級電腦，並考慮作為科普教育場地。至於人員配置，目前新竹氣象站編制為4名職員及1名主任，未來將以既有人力進行簡易網路及系統維運訓練，另會有進駐廠商及遠端操作人員協助。

氣象署表示，氣象科學園區未來配合資料清洗、人才培訓，可望建構多種氣候模型，提供各部會、地方政府，甚至是民間多元使用，像是現行對於颱風登陸路徑預測仍有很多不確定性，未來可透過AI模型預測不同路徑的可能性，讓各縣市、各行各業評估風險。