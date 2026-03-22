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Google Pixel 10a開箱簡評！小幅升級、平價AI機好選擇

記者蘇晟彥／台北報導

Google 自家平價手機Google Pixel 10a在日前上市，今年包含處理器維持、規格小幅調整、AI功能僅有小幅度升級，讓這次Pixel 10a在定位上成為微尷尬機種。但承襲排開在一票平價機中，Google Pixel 10a仍維持一定競爭力，同時支援與 iPhone 的 AirDrop 跨平台快速分享，現在就來看看這次Pixel 10a的簡易開箱吧！

▼Google Pixel 10a 依然維持自己一貫風格，成為不少工程師喜愛使用的首選。

▲▼ GOOGLE PIXEL 10A 。（圖／記者蘇晟彥攝）

在外觀上，Google Pixel 10a採用搭載 Tensor G4 晶片、6.3 吋 120Hz Actua 螢幕（最高峰值 3,000 尼特）、5,100mAh 電池（官方資料顯示可續航30小時）及 4800 萬像素雙鏡頭，同時新增支援 30W 快充、10W 無線充電與 7 年軟體更新。相較於上一代，在螢幕部分是這次調整比較大的地方，亮度峰值提升約10%。

但在這次相機鏡頭上，Google Pixel 10a並沒有進行升級，配置4800萬畫素廣角鏡頭和1300萬畫素超廣角鏡頭，但相機模組更加扁平，放在桌上不會像前一代微微凸起。

▲▼ GOOGLE PIXEL 10A 。（圖／記者蘇晟彥攝）

▲▼ GOOGLE PIXEL 10A 。（圖／記者蘇晟彥攝）

照片表現部分，最高支援到8x變焦，但相機一直就不是Google 的強項，因此能夠「調整」的功能並沒辦法像其他品牌那麼夢幻，相對較為真實，這部分就見仁見智，但在1x、2x的焦段內，基本上應付生活日常所需就已經夠用，到8x的部分就只能維持「大概輪廓」，下面可以參考先前到西班牙拍攝的相關照片。

人像模式感謝 @Lisa 開機店 協助

▼1x。

▲▼ google pixel 10a 。（圖／記者蘇晟彥攝）

▼2x。

▲▼ google pixel 10a 。（圖／記者蘇晟彥攝）

▼8x。

▲▼ google pixel 10a 。（圖／記者蘇晟彥攝）

▼在近距離拍攝肖像模式可以清楚地把人物本體、背景景深做出區隔。

▲▼ google pixel 10a 。（圖／記者蘇晟彥攝）

▼面對比較鮮豔的場景表現就沒有那麼優異。

▲▼ google pixel 10a 。（圖／記者蘇晟彥攝）

而當然，Google Pixel其實一直將AI功能當作重要的手機功能之一，這次Pixel 10a自然也承襲「家族成員」，包含Gemini畫圈搜尋應用、魔術橡皮擦、一起拍及照片指導等等也都一應俱全；而這次Pixel 10a支援AirDrop傳送檔案，同時官方也提供7年軟體支援，包含作業系統、Pixel Drops 和安全更新。

Google pixel 10a將提供薰衣草紫、草莓粉、迷霧灰及曜石黑四色，提供8+128G／8+256G，售價為16,490、19,990元。

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