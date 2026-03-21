街頭鳴笛狂飆追緝！心虛男下秒狠撞警機車逃　警果斷開2槍現場曝光

記者陳以昇、董美琪／新北報導

新北市三重區今（21日）下午發生一起違規車輛逃逸事件，巡邏員警在福裕街攔查一輛跨越雙黃線的小客車時，駕駛陳男疑似藏有毒品煙彈，當場掉落後心虛逃逸。警方沿途多次追逐，為防止危害公共安全依法朝車輛開槍警示，目前仍持續追緝中，全案無人員傷亡。

▼警攔查違規車輛時，駕駛陳男疑似掉落毒品煙彈心虛逃逸。（圖／記者陳以昇翻攝）



三重警分局巡邏員警在福裕街執行勤務時，發現一輛黑色小客車違規跨越雙黃線，立即上前攔停盤查。起初，38歲的陳姓駕駛與副駕駛林男（44歲）尚算配合，然而當陳男伸手進入褲子口袋欲取證件時，一顆疑似「喪屍煙彈」的違禁品被眼尖的警員發現「我看到煙彈了！」陳男隨即心虛，踩油門加速逃離巷子，導致一輛警用機車當場被撞。

▲▼駕駛心虛逃逸，警方依法對車輛開槍警示。（圖／記者陳以昇翻攝）



警方隨即鳴笛展開攔截圍捕。陳男沿三重區重陽路及周邊街道高速行駛，途中多次違規，包括闖紅燈、強行切換車道及蛇行巷弄。員警為防止危害公眾安全，果斷拔槍警示，依法朝車輛開2槍警示，嫌犯仍持續往重新橋方向逃逸。本案全程無人員傷亡。

三重警分局表示，毒品煙彈（俗稱喪屍煙彈）近年在青少年間氾濫，吸食後可能造成神智恍惚、肢體失控，對交通安全與社會秩序造成威脅。

警方已依《道路交通管理處罰條例》對陳男沿途違規行為逐項舉發，包括危險駕駛、未禮讓行人、多次跨越雙黃線、轉彎未依標誌、圓環路段倒車、闖紅燈及紅燈右轉，綜合最高可處10萬元罰鍰。

警方目前持續調閱監視器畫面，全力布網追緝陳男與林男到案，並將依公共危險罪（危險駕車）及相關毒品罪嫌依法究辦，同時深入追查毒品來源，從源頭防制，保障民眾安全。