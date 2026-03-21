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餐廳打烊客人還賴著不走！他無奈只能空等　網曝1絕招：很少人不走

▲▼餐廳,吃飯,聚餐。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

▲客人打烊還不走，他無奈「只能空等」，網曝1應對絕招。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

記者趙蔡州／綜合報導

餐飲服務業工時長、節奏快，還得隨時維持服務品質，加上許多人可能會有「付錢最大」的想法，導致第一線服務人員常面臨不少壓力。有網友分享，他遇到有客人在到了打烊時間後仍遲遲不離開，無奈詢問「要怎麼請這種客人離席」，貼文一出立刻引發網友熱議。

原PO在Threads表示，他工作的餐廳晚上10點打烊，從9點50分開始就提醒客人是否需要打包，10點及10點10分也持續告知要結束營業了，結果對方始終回應「吃完就走」，直到10點20分才離開，讓他們非常無奈。

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原PO透露，由於店裡規定仍有客人時不得進行清潔作業，導致他們只能在現場空等，進而影響下班時間，他想詢問，廣大的網友們遇到這種死不離開的客人，有什麼絕招能夠在避免被客訴的情況下請對方離席？

貼文曝光後立刻引發網友熱議，有人建議，「可以直接告訴對方，店裡要打烊了，先結帳，一般客人結帳後都會很快離開」、「看過吃到飽餐廳，告知客人用餐時間到了，請客人買單，然後原地鞠躬等客人起身離開座位結帳，才停止對客人鞠躬」、「說實話，告知已打烊，所有工作人員都在等他們，無法等他們吃完，請打包或是直接離場」。

不過多數網友都建議，可以逐步關閉燈光、音樂或冷氣，甚至將招牌翻面、鐵門拉下一半，透過環境變化傳達已結束營業的訊號，有人說「音樂冷氣一起關，帳單印出來放桌上，很少有人不走的」、「關音樂，夏天關冷氣」、「關掉所有的燈，剩他們頭上的」、「關冷氣關燈就很有效了」，但也有人提醒，關燈還是要拿捏分寸，否則可能引發客訴。

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