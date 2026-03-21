泰國要縮免簽！60天砍半變30天「官方點名亂象」　理由曝光

▲泰國覺得60天免簽太長，很多外國人用來打工、搞詐騙，所以想改成只能待30天。（圖／CFP）



記者董美琪／綜合報導

泰國近來屢發現外國旅客利用免簽便利在境內違規工作、涉入詐騙等不法活動。經外交部及相關單位組成的簽證政策委員會評估後認為，目前給予旅客的60天免簽停留過長，超出一般旅遊需求，正研議調整為30天。

根據《曼谷郵報》（Bangkok Post）報導，泰國外交部長希哈薩（Sihasak Phuangketkeow）指出，將在近期把相關政策送交內閣審議，建議把外籍旅客免簽可停留的最長日數砍半，以降低制度被濫用的風險。他提到，從實務經驗來看，多數旅客以一個月為主，30天的期限已能滿足觀光需求。

希哈薩透露，政府官員先前赴普吉島等旅遊地區查訪，業界反映不少外籍人士以免簽方式入境後，在當地非法經商或從事僅限泰國人操作的行業，甚至以人頭名義取得房產，已影響市場正常運作。

▲泰國官員說，多數旅客其實30天就夠用，延長也還是可以申請。（圖／記者蔡玟君攝）



此外，近期跨境詐騙案件頻傳，執法單位也發現部分嫌犯以觀光名義入境，利用較長的停留期穿梭鄰國或在泰國境內活動，使追查難度提高。政府認為需收緊相關規範，以堵住制度缺口。

依照提案內容，免簽旅客未來可停留的天數將調整為30天，如有必要可再申請延長30天。目前台灣旅客赴泰享有60天免簽。

泰國政府強調，調整方案並非針對任何特定國家，而會全面適用所有享有免簽待遇的地區，以維持制度一致與公平性。