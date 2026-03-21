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新北推中和3座森林系共融公園　綠意遊憩亮點一次看

▲新北推中和3座森林系共融公園。（圖／新北市景觀處提供）

▲中和自強公園遊戲場域設有木棧平台、滑索設施，營造出如同山林探險般的遊戲體驗。（圖／新北市景觀處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

響應3月21日世界森林日，新北市推動森林系共融公園，景觀處精選中和區具代表性的自強公園、嘉穗公園與錦和運動公園，讓民眾在城市中感受如都市叢林般的綠意風貌。三座公園結合自然意象與友善設計，不僅適合闔家同遊，也讓不同年齡層的孩子能在安全環境中共玩成長，享受親近自然的樂趣。

自強公園：森林覓徑 × 共融鞦韆高塔滑梯

位於中和莒光路上的自強公園，以「都市森林覓徑」為設計主軸，自然建材落實低衝擊開發，展現人與環境共生精神，遊戲場域設有木棧平台、滑索設施，營造出如同山林探險般的遊戲體驗。園內分齡動線清楚明確，孩童可依不同身形及體能在自然中尋找樂趣，學齡孩童則可挑戰攀爬網與滑索吊橋等高架設施，森林氛圍濃厚，是親子一同探險、放電的絕佳場域。

▲新北推中和3座森林系共融公園。（圖／新北市景觀處提供）

▲中和錦和運動公園寬闊綠地與沙坑遊戲場，是孩子探索自然的樂園。

嘉穗公園：山丘健身 × 生態共融

嘉穗公園位於中和四十張山丘地勢，地形與多層次綠帶圍塑出遊戲場域最佳的城市覓境。園區以「城市森林健身房」為概念，設置木製坡面滑梯、攀爬坡道與林下沙坑，鼓勵孩子在自然地形中挑戰肢體協調與體能發展。環狀步道與多點出入口設計，也讓陪伴的大人能輕鬆觀看與參與，兼具遊戲與休憩功能。

錦和運動公園：活力草地 × 原木共玩

鄰近錦和高中、幅員廣闊的錦和運動公園，是新北少數結合大型活動草地與共融遊戲場的綠地之一。園內遊具以原木材質與自然色系為主，包含沙坑、滑梯、網繩攀爬區與自然通道，整體視覺溫潤、親切。搭配寬闊綠地與林蔭座椅區，不僅是孩子探索自然的樂園，也是家庭假日野餐、奔跑的好去處。

▲新北推中和3座森林系共融公園。（圖／新北市景觀處提供）

▲中和嘉穗公園以「城市森林健身房」為概念，多層次綠帶圍塑出遊戲場域最佳的城市覓境。

以上3座是當地熱門且富代表性的公園，規劃上除聚焦於遊具安全與挑戰外，更表達空間「自然性」與「永續性」的重視。這3座森林系共融公園皆融合在地綠帶、保留地形紋理，並以原木、石材等自然建材減少人工鋪面，落實低衝擊開發精神，展現人與環境共生的城市韌性，更親近民眾與環境友善，適合不同年齡層與親子共遊。

新北市景觀處長林俊德表示，目前本市改善完成的特色共融或全齡公園數量已達255座，希望讓每個人都能在公園內體驗豐富的休憩活動，感受友善城市環境中的完善設施。未來本市將持續改善公園成為老少咸宜及多元友善的遊憩空間，想知道最新的公園資訊，歡迎查詢本處「來新北玩公園」網站。

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