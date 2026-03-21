新北光榮國小50周年校慶植樹　駐台使節與師生共種原生樹

▲新北市持續推動植樹行動，種植臺灣原生樹種山櫻花2棵及金毛杜鵑60棵。（圖／新北市農業局提供，下同）



記者郭世賢／新北報導

新北市持續推動植樹行動，落實生態保育與環境教育理念。今（21日）結合三重區光榮國小50周年校慶舉辦校園植樹活動，種植臺灣原生樹種山櫻花2棵及金毛杜鵑60棵，打造兼具保育與教育意義的綠色校園。活動並邀請聖克里斯多福及尼維斯大使Donya Lynex Francis及匈牙利貿易辦事處副代表Zsolt Wagner共同參與，與師生攜手種下樹苗，為校園注入永續發展新契機。

農業局表示，植樹不僅是環境綠化的重要手段，更是深化生態教育的具體實踐。新北市自2025年起攜手北臺7縣市推動「為地球種下一棵樹—百萬人種百萬樹」計畫，邀請全民共同參與種樹行動。此次光榮國小結合校慶參與植樹，選用具觀賞價值與生態功能的山櫻花與金毛杜鵑，不僅為春季校園增添紅花景致，也提供昆蟲與鳥類棲息空間，營造友善生物多樣性的學習環境。

▲活動邀請聖克里斯多福及尼維斯大使Donya Lynex Francis及匈牙利貿易辦事處副代表Zsolt Wagner共同參與。

此外，透過師生親手種植，讓永續與保育觀念從小扎根，形塑人與自然共存的教育場域。本次活動也展現國際交流與在地行動的結合，外國使節共同參與植樹，象徵跨國攜手關注環境永續議題，以實際行動支持城市綠化與生態保育，為校慶留下別具意義的綠色記憶。

農業局副局長劉淑芬表示，市府將持續推動「百萬人種百萬樹」計畫，透過公私協力在各類場域植樹，逐步擴展城市生態綠網，並深化環境教育。未來也將持續鼓勵各界參與，累積綠色資源，打造兼具生態韌性與優質生活環境的永續城市。更多活動詳情請追蹤「新北市農業局-稼日蒔光」臉書粉絲團，或持續鎖定「為地球種下一棵樹—百萬人種百萬樹」官方網站。

▲光榮國小藉由50周年校慶參與植樹，透過師生親手種植，形塑人與自然共存的學習場域。