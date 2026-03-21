　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

賴清德談核三重啟　屏東縣長周春米：安全、安全、再安全

▲▼核三廠外觀。（圖／ETtoday資料照）

▲核三廠外觀。（圖／ETtoday資料照）

記者董美琪／綜合報導

屏東縣對於核三廠重啟議題再度成為焦點。縣長周春米今天受訪時強調，地方一貫立場就是「安全、安全、再安全」，所有程序必須在資訊充分、風險明確的前提下推進。

總統賴清德今日提到，核子反應器設施管制法已經完成修法，政府將依法行政。經濟部先前回覆台電，指出核二、核三具備重新運轉的條件，台電現階段正按照規定準備相關流程，預計在3月底把重啟計畫送交核安會審查。

周春米表示，台電依規進行檢測與提報，這些都在法定程序內。目前地方最關切的仍是安全問題，包括核廢料後續處理方式，都需要清楚資訊才能判斷。她重申，一切都必須在最高安全標準下審慎推進。

根據中央社報導，核三廠所在地恆春鎮長尤史經則說，從去年地方公投結果看，支持重啟的聲音占多數，而核三在設備條件上也優於核二。除此之外，核三運轉帶來的工作機會與經濟活動，對地方仍有助益，因此對於重啟「持開放態度」。

不過，也有居民提出不同意見，認為雖然公投同意票較多，但投票率只有27%，而且靠近核三的大光里、南灣里本來就有許多核電員工，數據的代表性需要更審慎看待，部分居民對核三安全性仍有疑慮，政府應該提供完整資訊、做好配套，而不是倉促決定。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/19 全台詐欺最新數據

更多新聞
535 2 6962 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
余天情緒失控「狂呼胡瓜4巴掌」　黃西田喊：別打了！
冬奧隊醫失聯　李洋怒開鍘！
台灣最美抗癌女神離世！年僅29歲　「明年見」竟成永別
賴清德談核三重啟　周春米7字發聲

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

首架F-16 BLK70「完成驗收飛行」！　今年啟動返台

賴清德談核三重啟　屏東縣長周春米7字發聲

于美人傳回鍋中正萬華選議員　鍾小平憂「泛藍爆炸」！本人發聲

行政院：台電依《核管法》提核電廠評估報告　3原則面對核能議題

賴清德拋重啟核電　民眾黨批：蹉跎時間、全民皆輸

賴清德談重啟核電惹在野批　三大前提未變、增能源多元管道

李四川推新北大巨蛋地點條件　她無言：不知道早被市府評估不可能？

藍綠共識？蘇巧慧拋新北免費營養午餐　李四川肯定：若當選會推動

賴清德拋重啟核電　綠黨團：民進黨立場清楚就是安全第一

中油吸收油價漲幅　卓榮泰：研議專案融資、撥補與增資協助

阿嬤下田遭4惡犬圍攻！衣被咬碎全身是傷慘縫200針　恐怖畫面曝

晚安小雞重獲自由！喜喊「最想吃控肉飯」　曝家人被抓去驗尿

伊朗宣稱擊落美軍F-35　遭砲火擊中影片曝光！

曾愷玹維持漂亮祕訣「心情愉悅」　再提《不能說的秘密》笑：20年了

晚安小雞「出國深造」鬍渣滿臉返台　點名三立要他死　撂晶晶體金句「story有點too long」　爆行賄柬埔寨官員遭騙1300萬

從連環殺人犯、食人魔案例拆解病理與行為 預防從「辨識警訊」開始｜Ruby 盧春如｜犯罪紀實觀念｜《我在案發現場》

川普提「珍珠港事件」！　喻奇襲伊朗：你怎麼沒先說　高市早苗尷尬

柳演錫聽到〈LOVE DIVE〉自動熱舞　曾遇鬼壓床...緊急呼叫愛犬取暖

高市讚「只有川普才能帶來和平」！　表態：想親自見金正恩

頭髮太乾被誤認成鳥巢　友笑：是韓國太乾了XD

首架F-16 BLK70「完成驗收飛行」！　今年啟動返台

賴清德談核三重啟　屏東縣長周春米7字發聲

于美人傳回鍋中正萬華選議員　鍾小平憂「泛藍爆炸」！本人發聲

行政院：台電依《核管法》提核電廠評估報告　3原則面對核能議題

賴清德拋重啟核電　民眾黨批：蹉跎時間、全民皆輸

賴清德談重啟核電惹在野批　三大前提未變、增能源多元管道

李四川推新北大巨蛋地點條件　她無言：不知道早被市府評估不可能？

藍綠共識？蘇巧慧拋新北免費營養午餐　李四川肯定：若當選會推動

賴清德拋重啟核電　綠黨團：民進黨立場清楚就是安全第一

中油吸收油價漲幅　卓榮泰：研議專案融資、撥補與增資協助

泰國要縮免簽！60天砍半變30天「官方點名亂象」　理由曝光

張孝全、林依晨突擊影城賣票！男神初體驗「邊做邊學」　原作者大讚還原度90%

高錦瑋達千分、500助攻生涯里程碑　攜大三元克羅馬助雲豹擊落戰神

特攻17記三分彈射碎海神！貝奇轟24分率中信特攻勝率重回5成

新北推中和3座森林系共融公園　綠意遊憩亮點一次看

杜家明再見安打！台鋼逆轉3連勝、味全吞6連敗　悍將2比1險勝桃猿

直擊／余天情緒失控「狂呼胡瓜4巴掌」　黃西田哭喊：別打了！

搶買黃金銀樓門口擠爆！北市「這一家」生意好到驚人　眾人曝原因

愛愛「3種姿勢」不要做！　醫警告：沒對準一坐就骨折

新北光榮國小50周年校慶植樹　駐台使節與師生共種原生樹

【有問有機會XD】女勇敢提問前總統蔡英文「可以加妳皮克敏嗎」

政治熱門新聞

為何考慮核電重啟？　賴清德拋4理由「因應人工智慧電力缺口」

焚化廠年產18萬公噸飛灰「不到一成能再利用」　掩埋場快塞不下

賴清德拋核二、核三重啟　王鴻薇批龔明鑫：錯誤能源政策還扯馬英九

遭鄭麗文點名「沒資格選」　凌濤：不相干的事不需回應

核二、核三廠具重啟條件　賴清德：重啟計劃月底送核安會審議

盧秀燕訪美今晨返國：成果超乎預期

柯文哲捲京華城案326一審宣判　黃國昌：當天開中外記者會

賴清德談重啟核電惹在野批　三大前提未變、增能源多元管道

賴清德談核三重啟　周春米7字發聲

中油吸收油價漲幅　卓榮泰：研議專案融資、撥補與增資協助

于美人可能回鍋中正萬華選議員　昔日對手憂泛藍爆炸反讓綠上4席

再度分票危機？傳劉櫂豪有意第七度參選台東縣長　陳瑩回應了

李四川推新北大巨蛋地點條件　她無言：不知道早被市府評估不可能？

不滿網友狂刷「島嶼天光」哏　綠議員轟「非嘲笑素材」反遭洗版

更多熱門

相關新聞

賴清德拋核二、核三重啟　王鴻薇批龔明鑫：錯誤能源政策還扯馬英九

賴清德拋核二、核三重啟　王鴻薇批龔明鑫：錯誤能源政策還扯馬英九

總統賴清德今（21日）說，立法院通過《核管法》後，台電依法行文請經濟部評估，確認核二、核三廠具備重啟條件，現在台電已經在準備重啟的程序，月底就會把重啟計劃送到核安會審議。對此，國民黨立委王鴻薇表示，現在就是非核家園大轉彎；經濟部長龔明鑫之前還扯說核四是前總統馬英九時代停的，民進黨自己能源政策錯誤，還想扯馬英九。

快訊／2026布局倒數　民進黨提名屏東周春米、澎湖陳光復力拼連任

快訊／2026布局倒數　民進黨提名屏東周春米、澎湖陳光復力拼連任

周春米地震後發文！遭自動翻譯成「去死」

周春米地震後發文！遭自動翻譯成「去死」

預測藍2人有贏面　郭正亮再曝屏東關鍵

預測藍2人有贏面　郭正亮再曝屏東關鍵

核三退役才半年就談重啟　王鴻薇批民進黨：既知如此當初何必關廠

核三退役才半年就談重啟　王鴻薇批民進黨：既知如此當初何必關廠

關鍵字：

核三周春米

讀者迴響

熱門新聞

迪士尼聽到「2000日圓多少台幣」被神回1句！台人愣住

吳青峰認了：你是我的真愛　用她名字寫歌！

快訊／荷莫茲海峽通行費200萬美元船司多尚未討論　損失估逾百萬

逼孫去掃墓！婆婆狂問「請假了嗎」　網曝1禁忌：不能去

伊朗處死19歲冠軍　公開「執行絞刑」逼認罪

直擊／TWICE Mina臉腫一倍！開唱無法露臉　致歉：沒辦法給大家看

快訊／快加油！下周起汽油飆漲1.8元　柴油大漲1.4元

下面「流出白色乳酪」她竟完全無感！醫一驗驚：是糖尿病

即／川普政府宣布　伊朗石油制裁豁免30天

普丁開條件　以不幫伊朗換取川普放棄烏克蘭

清大「校務基金」12年5000萬賺到48億　背後操盤手曝光

中和工廠3樓深夜大火！95名消防員灌救中

快訊／焦凡凡生了！胎位不正急剖腹

9檔金控、銀行股利出爐一表看　5檔潛在殖利率逾4％

夫偷吃喊被榨乾　妻求償百萬卻吞敗

更多

最夯影音

更多
阿嬤下田遭4惡犬圍攻！衣被咬碎全身是傷慘縫200針　恐怖畫面曝

阿嬤下田遭4惡犬圍攻！衣被咬碎全身是傷慘縫200針　恐怖畫面曝
晚安小雞重獲自由！喜喊「最想吃控肉飯」　曝家人被抓去驗尿

晚安小雞重獲自由！喜喊「最想吃控肉飯」　曝家人被抓去驗尿

伊朗宣稱擊落美軍F-35　遭砲火擊中影片曝光！

伊朗宣稱擊落美軍F-35　遭砲火擊中影片曝光！

曾愷玹維持漂亮祕訣「心情愉悅」　再提《不能說的秘密》笑：20年了

曾愷玹維持漂亮祕訣「心情愉悅」　再提《不能說的秘密》笑：20年了

晚安小雞「出國深造」鬍渣滿臉返台　點名三立要他死　撂晶晶體金句「story有點too long」　爆行賄柬埔寨官員遭騙1300萬

晚安小雞「出國深造」鬍渣滿臉返台　點名三立要他死　撂晶晶體金句「story有點too long」　爆行賄柬埔寨官員遭騙1300萬

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

LOPIA超值五款熟食推薦

LOPIA超值五款熟食推薦

「文里補習班」開課啦！今天來開箱日式超市大份量又美味しい的熟食！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面