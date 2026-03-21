賴清德談核三重啟　屏東縣長周春米7字發聲

▲核三廠外觀。（圖／ETtoday資料照）



記者董美琪／綜合報導

屏東縣對於核三廠重啟議題再度成為焦點。縣長周春米今天受訪時強調，地方一貫立場就是「安全、安全、再安全」，所有程序必須在資訊充分、風險明確的前提下推進。

總統賴清德今日提到，核子反應器設施管制法已經完成修法，政府將依法行政。經濟部先前回覆台電，指出核二、核三具備重新運轉的條件，台電現階段正按照規定準備相關流程，預計在3月底把重啟計畫送交核安會審查。

周春米表示，台電依規進行檢測與提報，這些都在法定程序內。目前地方最關切的仍是安全問題，包括核廢料後續處理方式，都需要清楚資訊才能判斷。她重申，一切都必須在最高安全標準下審慎推進。

根據中央社報導，核三廠所在地恆春鎮長尤史經則說，從去年地方公投結果看，支持重啟的聲音占多數，而核三在設備條件上也優於核二。除此之外，核三運轉帶來的工作機會與經濟活動，對地方仍有助益，因此對於重啟「持開放態度」。

不過，也有居民提出不同意見，認為雖然公投同意票較多，但投票率只有27%，而且靠近核三的大光里、南灣里本來就有許多核電員工，數據的代表性需要更審慎看待，部分居民對核三安全性仍有疑慮，政府應該提供完整資訊、做好配套，而不是倉促決定。