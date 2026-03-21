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搶買黃金銀樓門口擠爆！北市「這一家」生意好到驚人　眾人曝原因

▲▼台北市中山區銀樓出現大排隊，被網友揭露生意爆棚原因。（圖／Facebook／中山區大小事網友提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲北市中山區銀樓出現大排隊，被網友揭露生意爆棚原因。（圖／Facebook／中山區大小事網友提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

網搜小組／董美琪報導

中東局勢動盪，原被視為最強避險資產的黃金，近期價格卻跌破市場眼鏡。受美元走強及通膨預期影響，國際金價出現「反向跳水」，每盎司一度跌破4600美元大關。然而，金價下挫並未嚇跑投資客，反而引發全台「逢低買進」的搶金熱潮，台北市中山區松江路知名銀樓甚至出現大排長龍的奇觀。

即便金價波動，民眾囤貨信心依舊堅定。近日在臉書社團「中山區大小事」中有網友貼出照片詢問：「這家銀樓在排什麼？」畫面中只見巷弄內的銀樓門口排起長長人龍，甚至一路延伸至轉角咖啡廳，與對面門可羅雀的店家形成強烈對比。

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該貼文迅速引發熱議，不少在地熟客現身說法，揭露這家銀樓「生意獨好」的關鍵，「賣的比別家便宜一丟丟，回收又比別家高一丟丟」、「金價透明」、老闆娘超級親切」、「就算一陣子沒去也會記得客人喜好」、「進店就倒茶」「北區最強」、「收購與買賣價格公道」，貼心服務讓許多民眾寧願排隊也要來光顧。

▲▼金豆子。黃金。金價。（示意圖／ETtoday資料照）

▲黃金價格大跌，吸引民眾想趁低價進場「撿便宜」。（示意圖／ETtoday資料照）

實體金條VS黃金存摺

另外，針對這波搶金潮，網路上也出現不同聲音，「為什麼一定要拿實體，不買黃金存摺？」對此，支持實體黃金的民眾認為，「打仗的時候，存摺提得出來嗎？」反映出在局勢不穩時，民眾對「看得見、摸得著」的資產更有安全感。

國際金價先前連創新高，但在美伊衝突升溫後，價格反而明顯回落。對此，中央銀行解釋，主因在於美元表現強勁，加上市場預期通膨將使央行政策趨緊，進而增加持有黃金的「機會成本」，導致金價出現短線震盪。

▲中美貿易戰持續升級，黃金將成為值得投資的標的。（圖／路透）

▲中美貿易戰持續升級，金價走勢也成焦點。（圖／路透）

目前金價仍處於震盪期，部分民眾認為此時是「撿便宜」的大好時機，紛紛出動囤貨。專家則提醒，儘管實體黃金具備避險功能，但買賣仍有工錢與價差成本，投資人進場前應審慎評估。

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