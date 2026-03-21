行政院：台電依《核管法》提核電廠評估報告　3原則面對核能議題

▲行政院發言人李慧芝。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

總統賴清德今表態核二、核三廠已具備重啟條件，「現在台電已經在準備重啟的程序，這個月底就會把重啟計劃送到核安會審議」，掀起在野黨批評質疑。對此，行政院發言人李慧芝說，《核管法》去年修正後，台電已依法提出核電廠現況評估報告，政府會依運轉執照申請審核辦法進行檢查的二個必須，以及「核安無虞」、「核廢有解」、「社會共識」的三個原則來面對核能議題。

行政院發言人李慧芝表示，對於國家能源政策，賴總統揭示的第二次能源轉型，卓院長與行政團隊持續按計畫推進，包括多元綠能、深度節能以及先進儲能等，能源轉型已有成果，同時台電也持續進行強化電網韌性計畫，確保能源充足且穩定供應。

李慧芝說，在《核管法》修正後，台電依法提出核電廠現況評估報告，而經濟部也已於去（114）年核定：核一廠因設備拆除等因素，不具再運轉可行性；核二、三廠則具可行性，台電已啟動自主安全檢查，並規劃再運轉。

李慧芝指出，其中，核三廠預計於3月底前提出再運轉計畫送核安會審查，並須完成安全檢查、取得運轉執照後，方可啟動；核二廠則需待乾貯設施完成並移出用過燃料後，才能進行相關作業。

李慧芝強調，政府會依運轉執照申請審核辦法進行檢查的二個必須，以及「核安無虞」、「核廢有解」、「社會共識」的三個原則來面對核能議題。未來的新核能技術如果都能符合這些條件，政府也會保持開放的態度，並持續關注國際科技趨勢。

