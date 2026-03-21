美國加強印太夥伴合作！同意在日生產飛彈引擎　菲也將建彈藥產線

▲美主導印太產業韌性夥伴關係，同意日本啟動飛彈引擎生產計畫。（圖／達志影像／美聯社）

記者趙蔡州／綜合報導

美國近年正透過「印太產業韌性夥伴關係」（Partnership for Indo-Pacific Industrial Resilience, PIPIR）強化盟國在地區的軍事實力。美國戰爭部20日表示，PIPIR同意了新的在日本生產飛彈引擎的計畫及在亞洲推動無人機合作，且正在評估在菲律賓建立一條新的彈藥生產線的可能性。

根據路透社報導，美國戰爭部官員表示，為了降低供應鏈中斷的可能，他們同意由日本領軍，啟動一項全新的固態火箭發動機產線，。這類動力系統是精密導引武器的關鍵，現在決定把基地設在東亞，就是想讓重要零組件產能不再侷限於美國本土。

美國戰爭部也公布，PIPIR迎來了泰國與英國2個新成員，使合作規模擴大到16個國，成員國目前的焦點集中在小型軍用無人機上，準備採取一系列措施統一電池與馬達的規格，，並共享供應鏈資源，也正在探討共同研發能應付多種作戰任務無人機的可能性。

PIPIR也將評估在菲律賓建立一條新的彈藥生產線，專門處理30公釐機砲彈的裝填與封裝工作。這類彈藥廣泛應用在各式戰機和地面車輛上，若能直接在當地組裝生產，未來在印太地區部署或維護軍備時，物流速度將會快上許多。