賴清德拋重啟核電　民眾黨批：蹉跎時間、全民皆輸

▲民眾黨發言人張彤。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

總統賴清德今（21日）表態核二、核三具備重啟條件，月底重啟計畫送核安會審議。民眾黨發言人張彤表示，樂見賴政府回頭是岸，正式台灣科技發展、產業轉型與民生需要，放下反核神主牌、不再用意識形態綁架台灣人民，做出這個重要且正確的決定。然而，早知如此何必當初？蹉跎浪費了寶貴時間，犧牲國安、賭上產業，惹得全民皆輸。

張彤說，民進黨意識形態掛帥誤國誤民磬竹難書。去年，台灣民眾黨負責任的因應空氣品質、供電不穩、國安危機、產業競爭力，環境保護，推動核管法修法、也提出核三延役公投，遭到民進黨無差別反智攻擊、無理謾罵抹黑。

張彤質疑，如今，核能安全性沒變、核電重要性沒變，變得只有被國際現實與缺電壓力打臉、再也騙不下去的執政黨。

張彤強調，賴清德總統今日表示「立法院修正通過《核管法》，政府要依法行政」。不僅狠狠打臉民進黨眾多立委去年的無理杯葛，更顯露出民進黨只是把法律當成政治工具，不喜歡的法案就極盡謾罵之能，合理化其毀憲亂政「不副署、不公布、不執行」的傲慢專制，對於能替其錯誤政策解套的法案，才會高舉「依法行政」大旗。

張彤表示，民進黨錯誤的能源政策持續消耗國家韌性和產業發展，賴清德總統若真心決定面對現實，就應對民進黨過去的錯誤政策向全民道歉，並負責任地展現行政效率，而非繼續虛耗台灣的未來，切勿再因一黨之私而擔誤國家發展。