賴清德談重啟核電惹在野批　三大前提未變、增能源多元管道

▲總統賴清德。（圖／記者徐文彬攝）



記者陳家祥／台北報導

總統賴清德今（21日）談及重啟核電議題時說，核二、核三廠具備重啟條件，「現在台電已經在準備重啟的程序，這個月底就會把重啟計劃送到核安會審議」，掀起在野黨批評質疑。對此，府方人士說，台灣並無特定人士所稱的缺電，且總統對於核電重啟與否的立場始終非常明確：核安無虞、核廢有解、社會共識，三大前提缺一不可。

針對各界關注的核電重啟議題，賴清德今出席磐石會新舊任會長交接典禮時說，很多朋友都建議電力要多元使用，也感謝立法院通過《核管法》，國家政府一定要依法行政，因此台電就行文請示經濟部，核一、核二、核三，哪個具備重啟運轉條件？經過審慎評估後，核二、核三廠具備重啟條件，「現在台電已經在準備重啟的程序，這個月底就會把重啟計劃送到核安會審議」。

但賴清德在致詞時也提到，其實若沒用到核能，2032年台灣的電力供應都可以穩定供應，備載容量也都穩定，這部分沒有問題。但為什麼要考慮核電重啟？除了依法行政外，台灣經濟發展不錯、且國際社會需要低碳電力，後續人工智慧時代因應算力帶來的電力缺口，也必須考量。

針對在野黨的質疑，府方人士指出，今日總統談到重啟核電議題時，已先敘明，是因應立法院通過的《核管法》修正案依法行政，啟動安全審查程序。此外，總統也明確指出，即使不重啟核電，台灣到2032年供電都沒有問題，備轉容量率目前多在10%以上，並無特定人士所稱政策錯誤導致缺電之事。

府方人士說，總統對於核電是否重啟的立場始終非常明確：核安無虞、核廢有解、社會共識等三大前提缺一不可。除依法行政外，評估重啟核電、納入多元能源選項是因應現況的務實考量：AI與高效能運算產業的爆發式用電成長、面對全球地緣政治劇變導致能源安全風險升高、國際趨勢下低碳電力需求大增等三大因素。

府方人士強調，我國政府必須預先因應，以緩解外在的不確定，並為高速成長的AI產業經濟提供穩健能源供給。能源轉型與再生能源佈局仍持續推進，核電重啟評估是補充備用能源更多元，而非替代綠能。