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雲林舉辦國際研討會　聚焦在宅醫療發展

▲研討會聚焦高齡社會下居家醫療與急症照護議題。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲「2026 雲林居家醫療國際研討會暨在宅醫療年會」於 3 月 21-22 日登場 台日韓專家齊聚雲林。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

迎接超高齡社會挑戰，在宅醫療正成為全球醫療體系的重要發展方向。由雲林縣衛生局與社團法人台灣在宅醫療學會共同主辦的「2026 雲林居家醫療國際研討會暨在宅醫療年會」於 3 月 21 日、3 月 22 日在雲林縣虎尾鎮國家高齡醫學暨健康福祉研究中心舉行。

今（21）日由縣長張麗善、立法委員張嘉郡、衛生福利部林靜儀政務次長、醫事司劉越萍司長、經濟部產業技術司戴建丞簡技、國家科學及技術委員會呂佩融副執行秘書、國家衛生研究院許志成執行長、日韓專家及全國醫療團隊等一同為研討會揭開序幕，也共同探討高齡社會下居家醫療與在宅急症照護制度的發展方向。

此次研討會特別邀請亞洲在宅醫療領域的重要專家，包括日本光輝醫療法人理事長市橋亮一醫師、日本山梨縣牧丘醫院前院長古屋聡醫師，以及韓國首爾大學盆唐醫院家庭醫學科副教授李惠珍醫師，分享日本與韓國在宅醫療制度發展、社區整合照護模式與災害情境下的在宅醫療服務經驗，透過國際交流拓展台灣在宅醫療的政策視野。

▲研討會聚焦高齡社會下居家醫療與急症照護議題。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲研討會聚焦高齡社會下居家醫療與急症照護議題。（圖／記者游瓊華翻攝）
 
縣長張麗善指出，縣府為回應長者「不想住院、希望在家接受照護」的需求，自 2024年推動「醫路守護・雲林好照」在宅急症照護加值方案，整合醫療院所、中醫、牙醫、營養師及在地相關資源，與長照機構建立跨院所合作網絡，成效卓著；截至目前參與醫療院所已由35 家成長至 54 家，收案服務量持續增加，逐步建構雲林在宅醫療照護服務網絡。

張麗善亦感謝台大雲林分院、雲林基督教醫院及北港媽祖醫院分區扛起山、中、海三區在宅醫療急症服務，支援中心24小時強力協助，成為病患鄉親的後盾跟依靠，同時也感謝台灣在宅醫療學會陳英詔理事長及雲林縣在宅醫療學會黃子華醫師的支持與協助，發揮耐心愛心，守護需要的長輩。
 
衛生局長曾春美表示，為呈現地方推動成果，此次研討會於國家高齡醫學暨健康福祉研究中心設置「雲林在宅醫療專區」，展示雲林在宅急症照護加值方案自推動以來的發展足跡與政策成果。專區將介紹多項創新亮點，並結合跨職類智慧照護平台，透過資訊整合與遠距支援機制提升照護協同效率，期待雲林成為全國在宅醫療的重要示範場域。

研討會第一天議程以「國際視野與政策對話」為主軸，邀請中央政府代表與國際專家，分享醫療與長照整合、災害後在宅醫療、社區整合照護等重要議題；第二天則聚焦「實務交流與跨專業合作」，透過地方政府、醫療院所與基層醫療團隊的經驗分享，呈現在宅醫療於社區場域中的具體實踐模式。

此次活動亦與台灣在宅醫療學會年會共同舉辦，並於研究中心一樓廣場辦理「齡好生活節」，邀請民眾與社區長者參與。活動透過食樂支援博覽會、吞嚥照護體驗及在宅醫療諮詢等互動體驗，讓專業照護知識轉化為生活化健康教育，打造跨世代共享的健康生活場域。

▲研討會聚焦高齡社會下居家醫療與急症照護議題。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲雲林推動在宅醫療服務網絡，整合多元醫療資源。（圖／記者游瓊華翻攝）

 

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