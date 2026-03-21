李四川推新北大巨蛋地點條件　她無言：不知道早被市府評估不可能？

▲國民黨新北市長參選人李四川。（圖／記者湯興漢攝）



記者杜冠霖／台北報導

對於新北大巨蛋選址，國民黨新北市長提名人李四川今（21日）表示，若在市區、交通方便、遠離住宅區，會是好地方。對此，議員戴瑋姍批評，李四川的說法透露2個無知，第一、李四川不知道新北的潛在選址，第二、他不知道板橋早就被新北市府評估不可能。李四川號稱住在板橋，每天回板橋睡覺，結果弄錯板橋車站外觀在先，現在對大巨蛋選址進度又狀況外。這種市政熟悉度，只能說是不及格。

針對新北大巨蛋選址議題，李四川說，從台北市的大巨蛋經驗，一定要設在交通方便的地方，若能遠離住宅區，也比較會成功。設在市區交通方便，也許全國的人不管要來打棒球或演唱會、辦活動，會比較方便，疏導部分若還有捷運、高鐵等大眾運輸，會是最好的地方。

對於李四川說法，戴瑋姍批評，李四川今天對大巨蛋的選址無知到嚇死新北人。他說新北大巨蛋，可以參考台北大巨蛋，最好的地點有3個條件：1.遠離住宅區、2.在市區、3.有捷運、高鐵，3個條件，暴露李四川2個無知。

戴瑋姍指出，第一個無知：李四川不知道新北現在的潛在選址。新北市府去年底就已經公布，大巨蛋的選址從原本6處潛力點，縮小範圍到2個優先選址，分別是樹林機五、淡海二期。板樹體育館則就此出局。中選兩者都沒有高鐵站。

戴瑋姍表示，第二個無知：不知道板橋早就被評估不可能。依照李四川的條件，全新北有捷運、鄰近高鐵的地方，只有板橋。但新北副市長劉和然早就說過，板橋優先列入評估的兩個地方：板一體育場、板二體育場，都腹地不足、停車空間不夠，缺乏觀光休憩與大型商業機能，根本不適合。

戴瑋姍直言，可見得李四川顯然離開新北太久，根本還在用台北的思維，思考新北的市政。號稱住在板橋，每天回板橋睡覺，結果弄錯板橋車站外觀在先，現在對大巨蛋選址進度又狀況外。這種市政熟悉度，只能說是不及格。