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首架F-16 BLK70「完成驗收飛行」！　今年啟動返台

▲▼副部長徐斯儉先生與駐美代表處俞大㵢大使、空軍副參謀長田忠儀少將一同於完成組裝之戰機前合影留念。（圖／國防部提供）

▲副部長徐斯儉先生與駐美代表處俞大㵢大使、空軍副參謀長田忠儀少將一同於完成組裝之戰機前合影留念。（圖／國防部提供）

記者杜冠霖／台北報導

國防部今（21）日表示，軍政副部長徐斯儉於美東時間3月16日率團，在我駐美代表處俞大㵢大使、空軍副參謀長田忠儀少將及駐美軍事代表團團長魏中興少將陪同下，親赴美國南卡羅萊納州F-16 BLK70戰機生產線，見證由洛克希德馬丁公司完成驗收飛行測試（Acceptance Check Flight）之首架機。

徐斯儉一行除於完成組裝之戰機前合影，並赴生產線視察我訂購戰機之生產狀況。洛馬公司表示，目前該公司已配置數百員工，相關生產無料件或人力窒礙，正以兩班制全力產製。由於F-16 BLK70戰機係專為臺灣設計的新機型，各種系統、線路、軟體彼此的適應相容，仍需透過不斷試飛進行調校，然後立即回饋產線調整。這些程序是為了確保戰機的品質及飛行安全，必須仔細進行，不得省略。

於生產線完成組裝及洛馬公司「驗收飛行測試」的戰機，將由美政府進行最後驗收飛行，今（115）年可啟動飛交返國作業。

國防部說明，將持續透過臺美安全合作機制，與美方協同推動相關作業，加速完成戰機飛交返國作業。
 

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