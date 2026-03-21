藍綠共識？蘇巧慧拋新北免費營養午餐　李四川肯定：若當選會推動

▲民進黨新北市長參選人蘇巧慧。（圖／蘇巧慧辦公室提供）



記者杜冠霖／台北報導

國民黨新北市長提名人李四川拋出跟進台北市的「校校有公托」政策，對於民進黨參選人蘇巧慧喊出免費營養午餐。對此，李四川今（21日）受訪也稱，如果可行，當選後來推動。對此，蘇巧慧說，服務市民本就不分顏色，感謝李四川的肯定，她會提出更多政見和願景，希望有機會來為新北市民實現。

蘇巧慧今受訪時聊到政策，她表示，自己提出像是「免費營養午餐」、「減輕醫療負擔」，「腸病毒、輪狀病毒疫苗免費接種」，這些都是新北議員提供實質意見之下所提出的，就是希望能協助年輕爸媽減輕育兒負擔，也會全力做到。

對於蘇巧慧的免費營養午餐政策，李四川今受訪時表示，台北市的免費營養午餐原則是經過好幾年的評估，才建議蔣萬安來實施，如果年底他當選，他當然也會經過詳細的評估，如果可行，會來推動。

對此，蘇巧慧表示，過去十年她和新北一起成長，更是最早做好準備的候選人，經過她和議員們共同討論，在今年2月初便提出「六大福利政見」，不只推動免費營養午餐，還要為育兒家庭減輕醫療負擔，更提出早產兒家庭照顧津貼三萬元，就是希望減輕市民朋友的育兒壓力。

蘇巧慧說，服務市民本就不分顏色，感謝李四川的肯定，她會提出更多政見和願景，希望有機會來為新北市民實現。