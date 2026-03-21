　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

藍綠共識？蘇巧慧拋新北免費營養午餐　李四川肯定：若當選會推動

▲▼民進黨新北市長參選人蘇巧慧。（圖／蘇巧慧辦公室提供）

▲民進黨新北市長參選人蘇巧慧。（圖／蘇巧慧辦公室提供）

記者杜冠霖／台北報導

國民黨新北市長提名人李四川拋出跟進台北市的「校校有公托」政策，對於民進黨參選人蘇巧慧喊出免費營養午餐。對此，李四川今（21日）受訪也稱，如果可行，當選後來推動。對此，蘇巧慧說，服務市民本就不分顏色，感謝李四川的肯定，她會提出更多政見和願景，希望有機會來為新北市民實現。

蘇巧慧今受訪時聊到政策，她表示，自己提出像是「免費營養午餐」、「減輕醫療負擔」，「腸病毒、輪狀病毒疫苗免費接種」，這些都是新北議員提供實質意見之下所提出的，就是希望能協助年輕爸媽減輕育兒負擔，也會全力做到。

對於蘇巧慧的免費營養午餐政策，李四川今受訪時表示，台北市的免費營養午餐原則是經過好幾年的評估，才建議蔣萬安來實施，如果年底他當選，他當然也會經過詳細的評估，如果可行，會來推動。

對此，蘇巧慧表示，過去十年她和新北一起成長，更是最早做好準備的候選人，經過她和議員們共同討論，在今年2月初便提出「六大福利政見」，不只推動免費營養午餐，還要為育兒家庭減輕醫療負擔，更提出早產兒家庭照顧津貼三萬元，就是希望減輕市民朋友的育兒壓力。

蘇巧慧說，服務市民本就不分顏色，感謝李四川的肯定，她會提出更多政見和願景，希望有機會來為新北市民實現。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/19 全台詐欺最新數據

更多新聞
535 2 6962 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
賴清德談重啟核電惹在野批　三大前提未變、增能源多元管道
TWICE大巨蛋day2！Mina臉腫沒消「面紗覆臉」　限定
北市男持摺疊刀狂砍業務員
有孩子我就收！　陸「梅姨」超冷血拐賣9童

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

于美人傳回鍋中正萬華選議員　鍾小平憂「泛藍爆炸」！本人發聲

行政院：台電依《核管法》提核電廠評估報告　3原則面對核能議題

賴清德拋重啟核電　民眾黨批：蹉跎時間、全民皆輸

賴清德談重啟核電惹在野批　三大前提未變、增能源多元管道

李四川推新北大巨蛋地點條件　她無言：不知道早被市府評估不可能？

藍綠共識？蘇巧慧拋新北免費營養午餐　李四川肯定：若當選會推動

賴清德拋重啟核電　綠黨團：民進黨立場清楚就是安全第一

中油吸收油價漲幅　卓榮泰：研議專案融資、撥補與增資協助

民進黨非核家園破功！　國民黨籲賴清德：發布緊急命令重啟核三

甩開蔡英文？賴清德喊重啟核電　賴苡任諷：蔡賴之爭至今從未停歇

阿嬤下田遭4惡犬圍攻！衣被咬碎全身是傷慘縫200針　恐怖畫面曝

晚安小雞重獲自由！喜喊「最想吃控肉飯」　曝家人被抓去驗尿

伊朗宣稱擊落美軍F-35　遭砲火擊中影片曝光！

曾愷玹維持漂亮祕訣「心情愉悅」　再提《不能說的秘密》笑：20年了

晚安小雞「出國深造」鬍渣滿臉返台　點名三立要他死　撂晶晶體金句「story有點too long」　爆行賄柬埔寨官員遭騙1300萬

從連環殺人犯、食人魔案例拆解病理與行為 預防從「辨識警訊」開始｜Ruby 盧春如｜犯罪紀實觀念｜《我在案發現場》

川普提「珍珠港事件」！　喻奇襲伊朗：你怎麼沒先說　高市早苗尷尬

柳演錫聽到〈LOVE DIVE〉自動熱舞　曾遇鬼壓床...緊急呼叫愛犬取暖

高市讚「只有川普才能帶來和平」！　表態：想親自見金正恩

美軍F-35被擊落

于美人傳回鍋中正萬華選議員　鍾小平憂「泛藍爆炸」！本人發聲

行政院：台電依《核管法》提核電廠評估報告　3原則面對核能議題

賴清德拋重啟核電　民眾黨批：蹉跎時間、全民皆輸

賴清德談重啟核電惹在野批　三大前提未變、增能源多元管道

李四川推新北大巨蛋地點條件　她無言：不知道早被市府評估不可能？

藍綠共識？蘇巧慧拋新北免費營養午餐　李四川肯定：若當選會推動

賴清德拋重啟核電　綠黨團：民進黨立場清楚就是安全第一

中油吸收油價漲幅　卓榮泰：研議專案融資、撥補與增資協助

民進黨非核家園破功！　國民黨籲賴清德：發布緊急命令重啟核三

甩開蔡英文？賴清德喊重啟核電　賴苡任諷：蔡賴之爭至今從未停歇

朱海君消失螢幕2年「驚爆婚變NONO還暴瘦」　康康親揭內情

綠色神盾守住決賽門票！末節頂住能仁反撲　松山連兩年挺進冠軍戰

于美人傳回鍋中正萬華選議員　鍾小平憂「泛藍爆炸」！本人發聲

林口公車轉彎突劇烈晃動卡死　一看竟是輪胎「陷入柏油路」

第一次交女友「一周6次被榨乾」　他下床腿軟：想分手！驚人體力曝

王威晨睽違10年再守一壘就是帥　許基宏笑喊：高挑纖細拉高平均值

直擊／TWICE大巨蛋day2！Mina臉腫沒消「面紗覆臉」　限定版造型現身

遭虧「撞臉三星堆青銅面具」　王彩樺當眾揭真相認了：有打肉毒

江少慶轉戰統一獅變開心了　林岱安送暖抱抱、台南甜滷肉飯也愛上

行政院：台電依《核管法》提核電廠評估報告　3原則面對核能議題

子瑜安可再唱〈Run Away〉　TWICE全衝上去一起跳

政治熱門新聞

為何考慮核電重啟？　賴清德拋4理由「因應人工智慧電力缺口」

焚化廠年產18萬公噸飛灰「不到一成能再利用」　掩埋場快塞不下

核二、核三廠具重啟條件　賴清德：重啟計劃月底送核安會審議

遭鄭麗文點名「沒資格選」　凌濤：不相干的事不需回應

賴清德拋核二、核三重啟　王鴻薇批龔明鑫：錯誤能源政策還扯馬英九

盧秀燕訪美今晨返國：成果超乎預期

柯文哲捲京華城案326一審宣判　黃國昌：當天開中外記者會

于美人可能回鍋中正萬華選議員　昔日對手憂泛藍爆炸反讓綠上4席

中油吸收油價漲幅　卓榮泰：研議專案融資、撥補與增資協助

再度分票危機？傳劉櫂豪有意第七度參選台東縣長　陳瑩回應了

不滿網友狂刷「島嶼天光」哏　綠議員轟「非嘲笑素材」反遭洗版

財產曝光！傅崐萁夫婦背債5千萬　高金素梅擁6500萬豪宅　

黃暐瀚：我討厭「現在的在野黨」　沒有國家意識令人搖頭

柯文哲3/26一審宣判！　沈政男預測「0到5年刑度」無罪也有可能

更多熱門

相關新聞

賴清德拋重啟核電　綠黨團：民進黨立場清楚就是安全第一

賴清德拋重啟核電　綠黨團：民進黨立場清楚就是安全第一

總統賴清德上任後，政府對於重啟核能的立場態度鬆動。賴清德今（21日）說，立法院通過《核管法》後，台電依法行文請經濟部評估，確認核二、核三廠具備重啟條件，「現在台電已經在準備重啟的程序，這個月底就會把重啟計劃送到核安會審議」。對此，民進黨團回應，安全、核廢、共識缺一不可，相關程序屬依法行政，目前仍在評估階段，並不等於核電即將重啟。

民進黨非核家園破功！　國民黨籲賴清德：發布緊急命令重啟核三

民進黨非核家園破功！　國民黨籲賴清德：發布緊急命令重啟核三

非核家園破功！　羅廷瑋批民進黨綠能源政策害中部「用肺發電」

非核家園破功！　羅廷瑋批民進黨綠能源政策害中部「用肺發電」

替徐欣瑩初選助陣同框拍片　蔣萬安：期待北市和竹縣緊密互動

替徐欣瑩初選助陣同框拍片　蔣萬安：期待北市和竹縣緊密互動

賴清德談核電重啟　綠委列3前提：安全為最高原則

賴清德談核電重啟　綠委列3前提：安全為最高原則

關鍵字：

新北市育兒政策免費營養公托國民黨民進黨蘇巧慧李四川

讀者迴響

熱門新聞

迪士尼聽到「2000日圓多少台幣」被神回1句！台人愣住

吳青峰認了：你是我的真愛　用她名字寫歌！

快訊／荷莫茲海峽通行費200萬美元船司多尚未討論　損失估逾百萬

逼孫去掃墓！婆婆狂問「請假了嗎」　網曝1禁忌：不能去

伊朗處死19歲冠軍　公開「執行絞刑」逼認罪

直擊／TWICE Mina臉腫一倍！開唱無法露臉　致歉：沒辦法給大家看

下面「流出白色乳酪」她竟完全無感！醫一驗驚：是糖尿病

即／川普政府宣布　伊朗石油制裁豁免30天

中和工廠3樓深夜大火！95名消防員灌救中

普丁開條件　以不幫伊朗換取川普放棄烏克蘭

快訊／快加油！下周起汽油飆漲1.8元　柴油大漲1.4元

清大「校務基金」12年5000萬賺到48億　背後操盤手曝光

快訊／焦凡凡生了！胎位不正急剖腹

夫偷吃喊被榨乾　妻求償百萬卻吞敗

專家建議買1檔ETF然後忘記它　「每月1萬滾成2000萬」

更多

最夯影音

更多
阿嬤下田遭4惡犬圍攻！衣被咬碎全身是傷慘縫200針　恐怖畫面曝

阿嬤下田遭4惡犬圍攻！衣被咬碎全身是傷慘縫200針　恐怖畫面曝
晚安小雞重獲自由！喜喊「最想吃控肉飯」　曝家人被抓去驗尿

晚安小雞重獲自由！喜喊「最想吃控肉飯」　曝家人被抓去驗尿

伊朗宣稱擊落美軍F-35　遭砲火擊中影片曝光！

伊朗宣稱擊落美軍F-35　遭砲火擊中影片曝光！

曾愷玹維持漂亮祕訣「心情愉悅」　再提《不能說的秘密》笑：20年了

曾愷玹維持漂亮祕訣「心情愉悅」　再提《不能說的秘密》笑：20年了

晚安小雞「出國深造」鬍渣滿臉返台　點名三立要他死　撂晶晶體金句「story有點too long」　爆行賄柬埔寨官員遭騙1300萬

晚安小雞「出國深造」鬍渣滿臉返台　點名三立要他死　撂晶晶體金句「story有點too long」　爆行賄柬埔寨官員遭騙1300萬

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

LOPIA超值五款熟食推薦

LOPIA超值五款熟食推薦

「文里補習班」開課啦！今天來開箱日式超市大份量又美味しい的熟食！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面