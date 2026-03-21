賴清德拋重啟核電　綠黨團：民進黨立場清楚就是安全第一

▲總統賴清德。（圖／記者徐文彬攝）



記者杜冠霖／台北報導

總統賴清德上任後，政府對於重啟核能的立場態度鬆動。賴清德今（21日）說，立法院通過《核管法》後，台電依法行文請經濟部評估，確認核二、核三廠具備重啟條件，「現在台電已經在準備重啟的程序，這個月底就會把重啟計劃送到核安會審議」。對此，民進黨團回應，安全、核廢、共識缺一不可，相關程序屬依法行政，目前仍在評估階段，並不等於核電即將重啟。

去年重啟核三公投同意超過430萬票、高於不同意的150萬票，雖同意票數並未通過門檻，賴清德當時仍表示：「社會對於能源多元選擇的期待，我們也充分理解。」他表示，將依《核子反應器設施管制法》（簡稱《核管法》）啟動相關程序：核能安全委員會（簡稱核安會）制定核能機組安全審查辦法、台電依照審查辦法進行自主安全檢查，在核安無虞、核廢有解、社會共識三大原則下，面對核能議題。

對於核電，賴清德今日表示，除了立法院通過《核管法》修法，行政單位要依法行政外，台灣經濟發展不錯、且國際社會需要低碳電力，後續人工智慧時代因應算力帶來的電力缺口，也必須考量。

對此，綠委莊瑞雄指出，民進黨對核電的立場一貫清楚，就是「安全第一」，核電機組已運轉40年，若安全無法確保，就沒有任何重啟的空間。核廢料問題同樣不能迴避，若無法妥善處理，就不應將風險留給下一代。

莊瑞雄強調，能源政策涉及全民，必須建立在充分溝通與社會共識之上，而不是由少數人倉促決定。目前台灣供電穩定，但面對AI時代與低碳轉型需求，政府會持續採取多元能源策略，審慎評估各項選項。核電議題的原則很清楚：不排除核電，但絕不冒進。