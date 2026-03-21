談兩岸宗教交流　國民黨前副主席：阻擋不了

▲國民黨前副主席、前代理主席林政則。（圖／記者陳冠宇攝）

記者陳冠宇／四川綿陽報導

第八屆海峽兩岸文昌文化交流活動，今日（農曆二月初三，文昌帝君誕辰日）在四川省綿陽市梓潼縣七曲山文昌祖庭開幕。國民黨前副主席、前代理主席林政則出席活動時，於場邊受訪表示，兩岸同文同種，台灣人的祖先從福建、廣東到台灣，都擁有相同信仰，因此兩岸宗教交流無法阻擋。

這是林政則第一次來到文昌祖庭，他表示，特別感受到兩岸對於文昌帝君的信仰，這次很多台灣青年都有向心力來這裡拜祖庭。他說，這種宗教信仰的交流，變成川台之間很自然的同文同種、同樣信仰的載體，兩岸之間一定要多些這種交流，能使彼此更加認識。

談及近年兩岸宗教交流有受阻情況，林政則表示，兩岸同文同種，台灣人的祖先從福建、廣東到台灣，都擁有這些信仰，「這是很自然而然的，也不能夠用其他的方式來阻擋」，包括馬祖、關公等信仰都阻擋不了，因為這是心理上、精神層次上的信仰。他還認為，川台兩地交流可以從宗教入手、從文化入手。

▲前高雄聖玄院赤崁天公廟執行長王旺琳。（圖／記者陳冠宇攝）

目前擔任台灣多家宮廟顧問的前高雄聖玄院赤崁天公廟執行長王旺琳受訪表示，文昌帝君是兩岸共同的信仰，文昌祖庭是台灣文昌宮廟尋根的主要對象，而四川綿陽的文昌文化讓他特別有感觸，每次來訪都抱著學習的態度。

王旺琳說明，祭祀文昌是四川綿陽的重要祭典，台灣的祭典除了孔廟以外，其他祭典較少能如此隆重，因此他希望，台灣能夠慢慢加強對於文昌文化的傳承。

對於兩岸共同推廣文昌文化，南投縣集集鎮文化交流協會、南投縣硯墨創作及交流協會理事長胡堯儲表示，希望台灣學界與學生對文昌文化有更深的認識，他也建議，台灣未來可以舉辦文昌研討活動，邀請大陸相關單位進行交流，並讓活動國際化，因為華人遍布世界各地，都有文昌文化的存在。

胡堯儲指出，希望藉由交流活動，能讓台灣民眾真正了解文昌文化的精髓，文昌文化不只關乎科舉與學生，也是中華文化的重要標誌，因此大陸有「北孔子、南文昌」之說。

▼南投縣硯墨創作及交流協會理事長胡堯儲。（圖／記者陳冠宇攝）