　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

談兩岸宗教交流　國民黨前副主席：阻擋不了

▲▼國民黨前副主席、前代理主席林政則。（圖／記者陳冠宇攝）

▲國民黨前副主席、前代理主席林政則。（圖／記者陳冠宇攝）

記者陳冠宇／四川綿陽報導

第八屆海峽兩岸文昌文化交流活動，今日（農曆二月初三，文昌帝君誕辰日）在四川省綿陽市梓潼縣七曲山文昌祖庭開幕。國民黨前副主席、前代理主席林政則出席活動時，於場邊受訪表示，兩岸同文同種，台灣人的祖先從福建、廣東到台灣，都擁有相同信仰，因此兩岸宗教交流無法阻擋。

這是林政則第一次來到文昌祖庭，他表示，特別感受到兩岸對於文昌帝君的信仰，這次很多台灣青年都有向心力來這裡拜祖庭。他說，這種宗教信仰的交流，變成川台之間很自然的同文同種、同樣信仰的載體，兩岸之間一定要多些這種交流，能使彼此更加認識。

談及近年兩岸宗教交流有受阻情況，林政則表示，兩岸同文同種，台灣人的祖先從福建、廣東到台灣，都擁有這些信仰，「這是很自然而然的，也不能夠用其他的方式來阻擋」，包括馬祖、關公等信仰都阻擋不了，因為這是心理上、精神層次上的信仰。他還認為，川台兩地交流可以從宗教入手、從文化入手。

▲▼擔任台灣多家宮廟顧問的前高雄聖玄院赤崁天公廟執行長王旺琳。（圖／記者陳冠宇攝）

▲前高雄聖玄院赤崁天公廟執行長王旺琳。（圖／記者陳冠宇攝）

目前擔任台灣多家宮廟顧問的前高雄聖玄院赤崁天公廟執行長王旺琳受訪表示，文昌帝君是兩岸共同的信仰，文昌祖庭是台灣文昌宮廟尋根的主要對象，而四川綿陽的文昌文化讓他特別有感觸，每次來訪都抱著學習的態度。

王旺琳說明，祭祀文昌是四川綿陽的重要祭典，台灣的祭典除了孔廟以外，其他祭典較少能如此隆重，因此他希望，台灣能夠慢慢加強對於文昌文化的傳承。

對於兩岸共同推廣文昌文化，南投縣集集鎮文化交流協會、南投縣硯墨創作及交流協會理事長胡堯儲表示，希望台灣學界與學生對文昌文化有更深的認識，他也建議，台灣未來可以舉辦文昌研討活動，邀請大陸相關單位進行交流，並讓活動國際化，因為華人遍布世界各地，都有文昌文化的存在。

胡堯儲指出，希望藉由交流活動，能讓台灣民眾真正了解文昌文化的精髓，文昌文化不只關乎科舉與學生，也是中華文化的重要標誌，因此大陸有「北孔子、南文昌」之說。

▼南投縣硯墨創作及交流協會理事長胡堯儲。（圖／記者陳冠宇攝）

▲▼南投縣集集鎮文化交流協會、南投縣硯墨創作及交流協會理事長胡堯儲。（圖／記者陳冠宇攝）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/19 全台詐欺最新數據

更多新聞
535 2 6962 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
賴清德談重啟核電惹在野批　三大前提未變、增能源多元管道
TWICE大巨蛋day2！Mina臉腫沒消「面紗覆臉」　限定
北市男持摺疊刀狂砍業務員
有孩子我就收！　陸「梅姨」超冷血拐賣9童

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

談兩岸宗教交流　國民黨前副主席：阻擋不了

「有孩子我就收！」　陸人口販子「梅姨」超冷血拐賣9童當生意　

陸人口販子「梅姨」落網長相大變　與神似模擬畫像相似度不到30%

禮來製藥CEO訪陸：所有產品有望同步登陸中國

追緝21年！陸拐賣9童神祕人「梅姨」落網　被判「死刑」機率高

7犬跳車躲狗肉販子　「汪汪互助隊」照顧受傷同伴跨越17公里返家

川台貿易成長45％創新高　四川台辦主任：不斷優化營商環境

966.56萬噸！四川發現全球第二大在產輕稀土礦

宇樹科技申請IPO　拚陸「人形機器人」第一股

文昌帝君誕辰日　兩岸文昌文化交流活動在四川開幕

阿嬤下田遭4惡犬圍攻！衣被咬碎全身是傷慘縫200針　恐怖畫面曝

晚安小雞重獲自由！喜喊「最想吃控肉飯」　曝家人被抓去驗尿

伊朗宣稱擊落美軍F-35　遭砲火擊中影片曝光！

曾愷玹維持漂亮祕訣「心情愉悅」　再提《不能說的秘密》笑：20年了

晚安小雞「出國深造」鬍渣滿臉返台　點名三立要他死　撂晶晶體金句「story有點too long」　爆行賄柬埔寨官員遭騙1300萬

從連環殺人犯、食人魔案例拆解病理與行為 預防從「辨識警訊」開始｜Ruby 盧春如｜犯罪紀實觀念｜《我在案發現場》

川普提「珍珠港事件」！　喻奇襲伊朗：你怎麼沒先說　高市早苗尷尬

柳演錫聽到〈LOVE DIVE〉自動熱舞　曾遇鬼壓床...緊急呼叫愛犬取暖

高市讚「只有川普才能帶來和平」！　表態：想親自見金正恩

美軍F-35被擊落

談兩岸宗教交流　國民黨前副主席：阻擋不了

「有孩子我就收！」　陸人口販子「梅姨」超冷血拐賣9童當生意　

陸人口販子「梅姨」落網長相大變　與神似模擬畫像相似度不到30%

禮來製藥CEO訪陸：所有產品有望同步登陸中國

追緝21年！陸拐賣9童神祕人「梅姨」落網　被判「死刑」機率高

7犬跳車躲狗肉販子　「汪汪互助隊」照顧受傷同伴跨越17公里返家

川台貿易成長45％創新高　四川台辦主任：不斷優化營商環境

966.56萬噸！四川發現全球第二大在產輕稀土礦

宇樹科技申請IPO　拚陸「人形機器人」第一股

文昌帝君誕辰日　兩岸文昌文化交流活動在四川開幕

朱海君消失螢幕2年「驚爆婚變NONO還暴瘦」　康康親揭內情

綠色神盾守住決賽門票！末節頂住能仁反撲　松山連兩年挺進冠軍戰

于美人傳回鍋中正萬華選議員　鍾小平憂「泛藍爆炸」！本人發聲

林口公車轉彎突劇烈晃動卡死　一看竟是輪胎「陷入柏油路」

第一次交女友「一周6次被榨乾」　他下床腿軟：想分手！驚人體力曝

王威晨睽違10年再守一壘就是帥　許基宏笑喊：高挑纖細拉高平均值

直擊／TWICE大巨蛋day2！Mina臉腫沒消「面紗覆臉」　限定版造型現身

遭虧「撞臉三星堆青銅面具」　王彩樺當眾揭真相認了：有打肉毒

江少慶轉戰統一獅變開心了　林岱安送暖抱抱、台南甜滷肉飯也愛上

行政院：台電依《核管法》提核電廠評估報告　3原則面對核能議題

阿嬤下田遭4惡犬圍攻！衣被咬碎全身是傷慘縫200針　恐怖畫面曝

大陸熱門新聞

追緝21年！陸拐賣9童神祕人「梅姨」落網

藝人爆「潛水被拔呼吸器」逼拍照付費　三亞被點名發聲

陸人口販子「梅姨」落網長相大變　畫像相似度不到30%

30歲陸男「全職搖盲盒」年入137萬

有孩子就收！陸人口販子「梅姨」拐賣9童當生意

央視公佈055南昌艦「1打2」逼退外艦 頻繁轉向阻對方穿越編隊

陸商務部長見庫克：盼蘋果堅定在中國發展

7犬跳車躲狗肉販子　「汪汪互助隊」照顧受傷同伴返家

舉報退休公務員母「數億資產」 女遭判刑全網道歉

陸女赴泰打工連發7條「救我」　最後影像遭嫌犯拖拽

陸「躺平世代」下的青年養老院 月付千元可打工換宿...45歲以上不能住

四川發現全球第二大在產輕稀土礦

國際油價狂飆！陸消費者提前一個月「囤票」

普吉島射擊場走火真相！　傷者家屬怒控「員工玩私槍」

更多熱門

相關新聞

李四川推新北大巨蛋地點條件　她無言：不知道早被市府評估不可能？

李四川推新北大巨蛋地點條件　她無言：不知道早被市府評估不可能？

對於新北大巨蛋選址，國民黨新北市長提名人李四川今（21日）表示，若在市區、交通方便、遠離住宅區，會是好地方。對此，議員戴瑋姍批評，李四川的說法透露2個無知，第一、李四川不知道新北的潛在選址，第二、他不知道板橋早就被新北市府評估不可能。李四川號稱住在板橋，每天回板橋睡覺，結果弄錯板橋車站外觀在先，現在對大巨蛋選址進度又狀況外。這種市政熟悉度，只能說是不及格。

藍綠共識？蘇巧慧拋新北免費營養午餐　李四川肯定：若當選會推動

藍綠共識？蘇巧慧拋新北免費營養午餐　李四川肯定：若當選會推動

民進黨非核家園破功！　國民黨籲賴清德：發布緊急命令重啟核三

民進黨非核家園破功！　國民黨籲賴清德：發布緊急命令重啟核三

替徐欣瑩初選助陣同框拍片　蔣萬安：期待北市和竹縣緊密互動

替徐欣瑩初選助陣同框拍片　蔣萬安：期待北市和竹縣緊密互動

川台貿易成長45％創新高　四川台辦主任：不斷優化營商環境

川台貿易成長45％創新高　四川台辦主任：不斷優化營商環境

關鍵字：

文昌文昌帝君四川林政則國民黨

讀者迴響

熱門新聞

迪士尼聽到「2000日圓多少台幣」被神回1句！台人愣住

吳青峰認了：你是我的真愛　用她名字寫歌！

快訊／荷莫茲海峽通行費200萬美元船司多尚未討論　損失估逾百萬

逼孫去掃墓！婆婆狂問「請假了嗎」　網曝1禁忌：不能去

伊朗處死19歲冠軍　公開「執行絞刑」逼認罪

直擊／TWICE Mina臉腫一倍！開唱無法露臉　致歉：沒辦法給大家看

下面「流出白色乳酪」她竟完全無感！醫一驗驚：是糖尿病

即／川普政府宣布　伊朗石油制裁豁免30天

中和工廠3樓深夜大火！95名消防員灌救中

普丁開條件　以不幫伊朗換取川普放棄烏克蘭

快訊／快加油！下周起汽油飆漲1.8元　柴油大漲1.4元

清大「校務基金」12年5000萬賺到48億　背後操盤手曝光

快訊／焦凡凡生了！胎位不正急剖腹

夫偷吃喊被榨乾　妻求償百萬卻吞敗

專家建議買1檔ETF然後忘記它　「每月1萬滾成2000萬」

更多

最夯影音

更多
阿嬤下田遭4惡犬圍攻！衣被咬碎全身是傷慘縫200針　恐怖畫面曝

阿嬤下田遭4惡犬圍攻！衣被咬碎全身是傷慘縫200針　恐怖畫面曝
晚安小雞重獲自由！喜喊「最想吃控肉飯」　曝家人被抓去驗尿

晚安小雞重獲自由！喜喊「最想吃控肉飯」　曝家人被抓去驗尿

伊朗宣稱擊落美軍F-35　遭砲火擊中影片曝光！

伊朗宣稱擊落美軍F-35　遭砲火擊中影片曝光！

曾愷玹維持漂亮祕訣「心情愉悅」　再提《不能說的秘密》笑：20年了

曾愷玹維持漂亮祕訣「心情愉悅」　再提《不能說的秘密》笑：20年了

晚安小雞「出國深造」鬍渣滿臉返台　點名三立要他死　撂晶晶體金句「story有點too long」　爆行賄柬埔寨官員遭騙1300萬

晚安小雞「出國深造」鬍渣滿臉返台　點名三立要他死　撂晶晶體金句「story有點too long」　爆行賄柬埔寨官員遭騙1300萬

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

LOPIA超值五款熟食推薦

LOPIA超值五款熟食推薦

「文里補習班」開課啦！今天來開箱日式超市大份量又美味しい的熟食！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面