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花蓮地院大門2牛皮紙袋引恐慌　竟是送報員「太貼心」引誤會

▲▼ 。（圖／記者王兆麟攝）

▲▼台灣花蓮地方法院大門口遭放置兩個分別註記「地檢署」及「地方法院」字樣之可疑包裹，疑似爆裂物。（圖／花蓮地檢署提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮地檢署21日上午接獲通報，在台灣花蓮地方法院大門口，遭不明人士放置兩個分別註記「地檢署」及「地方法院」字樣之可疑包裹，疑為爆裂物。因案發地點為司法機關，事涉公共安全與社會安定，地檢署極為重視立即報警。

▲▼台灣花蓮地方法院大門口遭放置兩個分別註記「地檢署」及「地方法院」字樣之可疑包裹，疑似爆裂物。（圖／花蓮地檢署提供，下同）
   
陳舒怡檢察長獲悉後，立即啟動「防範危害公眾攻擊應變機制」，指派主任檢察官及專責檢察官指揮花蓮縣警察局、花蓮分局及刑事警察局偵五大隊花蓮小隊（防爆小組）等單位共組專案小組。檢警火速趕赴現場拉設封鎖線管制人車進入，並由防爆小組以X光機掃描檢視包裹；專案小組亦同步擴大調閱周邊監視器影像，全力蒐集相關證據並清查涉案人員動向。

▲▼台灣花蓮地方法院大門口遭放置兩個分別註記「地檢署」及「地方法院」字樣之可疑包裹，疑似爆裂物。（圖／花蓮地檢署提供，下同）

▲▼檢警火速趕赴現場拉設封鎖線管制人車進入，並由防爆小組以X光機掃描檢視包裹。
經專案小組迅速蒐證，查知今日上午6時26分許，一名騎乘機車之男子獨自於地院大門前彎腰放置該物品。檢警旋即以車追人鎖定特定對象，並於迅速通知車主林姓男子到案說明。

▲▼台灣花蓮地方法院大門口遭放置兩個分別註記「地檢署」及「地方法院」字樣之可疑包裹，疑似爆裂物。（圖／花蓮地檢署提供，下同）

經查證為原派報員已辭世，現任林姓派報員於3月19日才承接此送報工作，平日係替各報社將報紙送往公家機關等單位，因擔心怕下雨將報紙淋濕，才以牛皮紙袋及塑膠袋包裹方式派送，因而產生誤會及虛驚一場。後經防爆小組依專業程序移置並檢視包裹內容，確認均為當日報紙無訛。

▲▼台灣花蓮地方法院大門口遭放置兩個分別註記「地檢署」及「地方法院」字樣之可疑包裹，疑似爆裂物。（圖／花蓮地檢署提供，下同）

經防爆小組依專業程序移置並檢視包裹內容，確認均為當日報紙無訛。

花蓮地檢署表示，全案經檢警通力合作，已於第一時間迅速釐清案情，尚無危害公眾安全之情事，期能安定民心。重申，維護社會治安、守護民眾生命財產安全為檢警之首要任務，面對任何疑似危害公共安全之突發事件，均將秉持嚴查速辦之態度全力應處。籲請民眾面對突發事件時保持冷靜，切勿過度恐慌或散布未經證實之揣測訊息，共同維護社會秩序與安寧。

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