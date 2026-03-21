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中油吸收油價漲幅　卓榮泰：研議專案融資、撥補與增資協助

▲▼行政院發言人李慧芝出席行政院會記者會。（圖／記者陳家祥攝）

▲行政院發言人李慧芝。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

中東戰事未歇，持續影響全球能源供給。行政院發言人李慧芝今（21日）表示，行政團隊密切因應中東政經情勢，以多項措施穩定民生物價。針對中油持續吸收成本，院長卓榮泰指示朝三方向研議可行性，第一，向金融機構辦理專案融資；第二，以《因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例》特別預算的餘裕進行撥補；第三，規劃辦理增資。

李慧芝說，行政團隊密切因應中東政經情勢，以多項措施穩定民生物價，其中關於石油及天然氣，除積極協調貨源穩定國內供應，經濟部也落實亞鄰最低價及專案平穩機制，吸收國際油價劇烈波動，而對於中油財務的協助，行政院卓榮泰院長指示朝「專案融資」、「撥補」、「增資」三方向研議，盼穩健中油營運，穩定供應民生用油。

李慧芝說明，卓院長召集相關部會研商協助中油公司財務，指示三方向研議可行性：第一，向金融機構辦理專案融資；第二，以《因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例》特別預算的餘裕進行撥補；第三，規劃辦理增資。

李慧芝表示，卓院長感謝各部會持續因應國際情勢，特別要感謝經濟部和中油公司全體同仁，為穩定物價吸收油價漲幅，大幅緩解民生物價衝擊。未來政院將協助中油穩健財務和營運，確保穩定供應國內產業及民生用油，將國際政經局勢變化衝擊降到最低。

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