全台最美「媽祖水上遶境」石門水庫登場　40艘遊艇護駕神巡祈福

▲石門水庫水上媽祖遶境，今日上午由40艘遊艇護駕出巡。（圖／北水分署提供）

記者沈繼昌／桃園報導

石門水庫年度宗教盛事「媽祖遊湖遶境祈福」，被譽為「全台最美的媽祖遶境路線」，今（21）日清晨從阿姆坪碼頭出發，桃園市副市長蘇俊賓手捧媽祖神像在40艘遊艇組成的船隊出巡，浩浩蕩蕩船隊在水庫遶境祈福。蘇俊賓表示，隨著水庫完工後，阿姆坪當地原有的陸上遶境活動，轉化為全台罕見的「水上遶境」，並登錄為市定民俗活動，更顯得獨特歴史文化價值。

▲石門水庫水上媽祖遶境出巡，副市長蘇俊賓等人手捧媽祖準備出巡。（圖／市府新聞處提供）

「大溪百吉復興宮開漳聖王慶典暨石門水庫媽祖水上遶境」活動，今日上午7時於阿姆坪碼頭舉行，由桃園市副市長蘇俊賓、水利署北水分署分署長謝明昌等人依照古禮將媽祖等神明迎接上船，在40艘遊艇組成的船隊陪同媽祖出巡，所到之處鑼鼓喧天，遶境隊伍環繞水庫一圈後回到阿姆坪碼頭進行祈福儀式，現場還安排藝陣表演、官將臉譜彩繪及太子藝陣體驗等活動，場面相當熱鬧。

蘇俊賓表示，這是他第三度登船參加遶境，這項延續逾百年宗教盛事，在地方與民間力量守護下，不因水庫興建而中斷，更成為全國首例從陸上轉為水上的轉型延續，現已登錄為桃園市定民俗，更被譽稱為「全台最美麗的遶境路線」。

蘇俊賓提及，百吉地區媽祖遶境可追溯自百年前，因1956年石門水庫興建而一度無法傳承，原有南雅宮拆遷分祀至百吉復興宮、三民東興宮、角板山福興宮及觀音復興宮。所幸在廟方、居民及渡船遊艇協會努力下，自1964年起將原本沉沒水底的陸上遶境路線重現在水庫水面上，延續信仰命脈，至今已超過一甲子。三年前首次參與時，看見在地團體常年守護這項文化資產，深受感動，除親手繪製遶境路線說明典故外，文化局及民政局也合作啟動文資審議程序，歷經一年努力，最終成功在去年將此活動登錄為桃園市市定民俗，見證地方文化復興的重要里程碑。

▲石門水庫水上媽祖遶境出巡後，副市長蘇俊賓等人舉行祈福儀式。（圖／市府新聞處提供）

北水分署分署長謝明昌指稱，石門水庫肩負北台灣民生及灌溉重任，水上遶境不僅是求神保佑，更具備「飲水思源」的教育意義。石門水庫今日蓄水量仍有1.2億噸，蓄水率約六成，有信心持續維持各類供水正常。但面對氣候變遷帶來的供水挑戰，呼籲大家在參與祈福盛事之餘，亦能落實節水行動，讓信仰與環境永續共生；大溪百吉復興宮主委邱焯勳說，石門水庫媽祖水上遶境最主要即是期盼保佑風調雨順、國泰民安，希望參與眾人皆能平安健康。

市府民政局強調，「大溪百吉復興宮開漳聖王慶典暨石門水庫媽祖水上遶境」歷史淵源流長，廟方除承襲阿姆坪時期的遶境傳統外，更結合石門水庫在地特色，由遊艇業者與渡船公會發起「水上迎媽祖」儀式，透過乘船遊湖祈求地方繁榮與平安，將陸域及水域環境視為祭祀圈整體，展現桃園特有的宗教文化與民間信仰的豐沛生命力。