「有孩子我就收！」　陸人口販子「梅姨」超冷血拐賣9童當生意　

▲ 警方追緝21年，大陸人口販子「梅姨」落網。（圖／翻攝 人民日報）

記者任以芳／綜合報導

廣東警方今（21）日正式確認，追緝21年的「張維平等人拐賣兒童案」有重大關鍵進展，犯罪嫌疑人謝某某（女）「梅姨」已遭緝捕歸案。這名長期隱匿於社會陰影下的神祕女子，曾讓警方翻遍全廣東卻查無此人，「梅姨」只要有小孩就收的冷血性格，一共拐賣9名兒童，讓9個家庭無數家長、親人心碎，如今她的落網，也給所有人和社會一個公道，相信天理正義依舊存在。

綜合陸媒報導，回溯這段橫跨20多年的人口販賣犯罪史，「梅姨」在人口販運鏈中扮演了極其冷血的角色。根據已經判處死刑的主犯張維平2017年供述，他在2003年至2005年間拐賣的9名兒童，全部透過梅姨聯繫轉賣。

「梅姨」完全不在乎孩子的來源，甚至向人口販子承諾「只要有孩子我就收」。她行事極為謹慎，從不向張維平透露孩子的去向，連曾與其同居三年的男友也對其背景一無所知。

據同居人回憶，梅姨每次住一陣子就宣稱要去「做生意」，隨後便消失不見，交往期間從不讓人查看身分證，結婚後就消失了，沒人想到她口中的生意竟然是的販賣兒童。

▲ 大陸人口販子梅姨落網，現在長相與之前模擬畫像相似度不到30% 。（圖／翻攝 紅星新聞）

梅姨的身分謎團曾多次引發社會高度關注。2017年廣州警方根據描述「首次」繪製「模擬畫像」並發布懸賞。2018年12月28日，廣州市中級人民法院對被告人張維平、周容平、楊朝平、劉正洪、陳壽碧拐賣兒童一案進行一審公開宣判，5名人員被判處有期徒刑十年至死刑不等。

2019年應被拐兒童家屬多次要求，廣州增城專案小組請託專門畫「拐兒童」畫像的退休警務人員林宇輝忙重畫「梅姨」模擬畫像。即使「梅姨」親生女兒、同居男友、街訪鄰居都說神似度有90%，但是受限當時辦案條件，始終無法鎖定嫌犯。

這場追緝2020年一度陷入僵局。即便2005年被搶走的申聰在2020年成功尋回，廣州警方仍表示，梅姨的身分僅存在於張維平的單方面供述中，排查了大量常住與暫住人口後，依舊無法印證其真實身分。這名神祕女子彷彿在現代社會中人間蒸發，成為尋親家長心中最後的一道陰影。

2019年11月13日，廣州增城區分局通報人販子梅姨案新進展，找回其中兩名被拐兒童，通知家屬認親。警方表示，此類案件因作案隨意性較強、痕跡物證少，當年辦案條件下缺乏影像監控等技術，破案解救難度較大。

2020年3月7日，失蹤兒童申聰找到，父親申軍良來廣東認親。當時廣州警方表示，梅姨作為中間人參與拐賣兒童只是張維平的供述，警方根據該供述覆實了所有細節，有可能符合條件的常住人口、外來人口、暫住人口全部排查清楚，但一直沒有直接證據證明「梅姨」存在或不存在。

2023年4月27日，同夥張維平、周容平被執行死刑；2024年9月19日，梅姨案又一被拐兒童鐘彬被找到，此後與家人團聚；2024年10月24日，「梅姨案」中第9名被拐兒童歐陽佳豪已經成功找到，該案涉及的9名被拐兒童已全部找回。

梅姨的存在一直是大陸人口販運犯罪懸案，直到今天3月21日，廣東廣州警方鬆了一大口氣，再三確認身份與細節，證實人口販子「梅姨」正式落網，不僅是透過傳統資料與現代科技比對的勝利，也是尋親家長們最沉重的慰藉。這場長達21年的「梅姨」捉迷藏遊戲，終於在法網之下畫上句點。

▼ 大陸人口販子「梅姨」落網，官媒人民日報同日發評論稱「大快人心！」（圖／翻攝 人民日報）