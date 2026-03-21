南韓大田汽車零件廠大火　剩餘3名失蹤者「找到了」！

▲南韓大田汽車零件廠火災，消防隊尋獲剩餘3名失蹤者的遺體。（圖／VCG）

記者羅翊宬／編譯

南韓大田廣域市大德區一座汽車零件工廠昨（20）日下午發生嚴重火災，廠房被烈焰燒到只剩下骨架殘存，火災造成59人輕重傷，包括工廠員工和2名消防員，至於原本失聯的14人，則陸續被消防隊員尋獲，陳屍3樓健身房與2樓休息室。最新消息，稍早消防隊已尋獲剩下失聯3人的遺體，目前正進行後續作業。

根據《韓聯社》，大田消防本部今（21）日指出，稍早消防隊於21日下午4時10分至下午5時，在工廠2樓陸續發現剩餘3名失蹤者的遺體，自從搜救犬嗅聞到失蹤者的氣息後，當局連忙動用重裝備進行開挖，這才終於成功找到失蹤者的所在位置。

至此為止，消防當局已全數尋獲14名失蹤者，證實已全數罹難，包括9名陳屍3樓健身房（更衣室）的失蹤者、1名陳屍2樓休息室的失蹤者、1名陳屍1樓男廁的失蹤者，以及稍早尋獲的剩餘3名失蹤者。

據悉，該座位於大田廣域市大德區文坪洞的汽車零件工廠「安全工業」，於20日下午1時17分開始起火，消防當局初步研判火勢是從1樓開始燃燒。面對如此慘重的災害，南韓總統李在明、青瓦台秘書室長姜勳植21日下午3時抵達現場探視。

看到燒到只剩骨架的廠房外牆，李在明忍不住感嘆「都燒到融化了」，他指示消防當局避免二次災害發生。同時，李在明也接見罹難者家屬，承諾南韓政府會予以協助，並釐清相關責任歸屬。