　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陽明破小巨蛋魔咒闖冠軍賽！蘇衡「大三元」攜許語珊擊潰南山、明決戰北一女

▲▼114學年度HBL高中籃球甲級聯賽女子組總決賽，陽明高中挺進冠軍戰。（圖／記者李毓康攝）

▲114學年度HBL高中籃球甲級聯賽女子組總決賽，陽明高中挺進冠軍戰。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡厚瑄／台北報導

114學年度HBL高中籃球聯賽四強賽21日正式在台北小巨蛋點燃戰火，第二場女子組賽事由陽明中對決南山高中，上半場雙方還打得難分難解，沒想到易籃後，陽明找回準星單節轟出20比5的猛烈攻勢，在許語珊17分12籃板、吳宣伶16分，以及隊長蘇衡繳出10分10籃板11助攻的「大三元」表現帶領下，陽明以78比57擊敗南山，終於打破「小巨蛋首戰不勝」魔咒，闖進女子組冠軍戰，明將強碰衛冕軍北一女中。

陽明高中女籃已連續6個學年度踏入四強門檻，寫下極為穩定的校史紀錄。然而，過去5年來，陽明始終面臨「小巨蛋首戰不勝」的困境，甚至連3年以季軍收場，近年主教練頻繁換人的南山高中女籃，去年由退役球員文祺接掌兵符，也達成重返HBL高中藍球甲級聯賽女生組4強的目標。

開賽陽明許語珊就火力全開搶分，攜手吳宣伶、陳芯飆分，三人前兩節就和拿28分，而另一位隊長蘇衡手感不佳，上半場5投僅1中，但也送出7助攻穿針引線，反觀南山靠著林念臻9分4籃板攜手馬慧文努力帶領球隊抗衡，但還是以29比39落後給陽明。

▲▼114學年度HBL高中籃球甲級聯賽女子組總決賽，陽明高中許語珊。（圖／記者李毓康攝）

▲114學年度HBL高中籃球甲級聯賽女子組總決賽，陽明高中許語珊。（圖／記者李毓康攝）

易籃後，南山卻突然進攻大當機，陽明的火力卻徹底解放，在第三節一度轟出20比2的殘暴攻勢，取得59比34，多達25分遙遙領先，最末節南山謝依臻找回外線手感，率領球隊拉出14比6的小高潮試圖將比分追近，然而陽明隊長蘇衡此時挺身而出率領球隊飆分，也澆熄南山的反撲氣焰，終場就以21分之差擊敗對手，挺進冠軍賽，也終於打破小巨蛋首戰不勝魔咒。南山則是落入季軍戰，明天將與永仁高中爭奪第三名。

▲▼114學年度HBL高中籃球甲級聯賽女子組總決賽，陽明高中蘇衡。（圖／記者李毓康攝）

▲114學年度HBL高中籃球甲級聯賽女子組總決賽，陽明高中蘇衡。（圖／記者李毓康攝）

陽明此役有5人得分雙位數，除許語珊、吳宣伶以及蘇衡外，陳芯也有11分9籃板進帳，南山部分謝依臻拿下15分5籃板，林念臻11分、王峟筑10分7籃板。

▲▼114學年度HBL高中籃球甲級聯賽女子組總決賽，陽明高中吳宣伶。（圖／記者李毓康攝）

▲114學年度HBL高中籃球甲級聯賽女子組總決賽，陽明高中吳宣伶。（圖／記者李毓康攝）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/19 全台詐欺最新數據

更多新聞
535 2 6962 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／18:22發生地震　「北部有感」最大震度3級
「梅姨」落網長相大變　陸畫像相似度不到30%
GD、SJ都吃過！TWICE唱完大巨蛋直奔慶功？　餐廳公告吵
追緝20年！陸神祕「梅姨」終於落網　恐遭判死

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

中油吸收油價漲幅　卓榮泰：研議專案融資、撥補與增資協助

陽明破小巨蛋魔咒闖冠軍賽！蘇衡「大三元」攜許語珊擊潰南山、明決戰北一女

民進黨非核家園破功！　國民黨籲賴清德：發布緊急命令重啟核三

甩開蔡英文？賴清德喊重啟核電　賴苡任諷：蔡賴之爭至今從未停歇

非核家園破功！　羅廷瑋批民進黨綠能源政策害中部「用肺發電」

賴清德鬆口考慮核電重啟　羅智強嗆：在野黨早推修法還反對？

賴清德拋核二、核三重啟　王鴻薇批龔明鑫：錯誤能源政策還扯馬英九

轟賴清德重啟核電不智　公視前總經理：監院應啟動彈劾

新北大巨蛋選址未定案！李四川曝最佳條件　蔣萬安喊川伯接手沒問題

賴清德擬重啟核二核三　蔣萬安：民進黨擁抱非核家園完全錯誤

阿嬤下田遭4惡犬圍攻！衣被咬碎全身是傷慘縫200針　恐怖畫面曝

晚安小雞重獲自由！喜喊「最想吃控肉飯」　曝家人被抓去驗尿

伊朗宣稱擊落美軍F-35　遭砲火擊中影片曝光！

曾愷玹維持漂亮祕訣「心情愉悅」　再提《不能說的秘密》笑：20年了

晚安小雞「出國深造」鬍渣滿臉返台　點名三立要他死　撂晶晶體金句「story有點too long」　爆行賄柬埔寨官員遭騙1300萬

川普提「珍珠港事件」！　喻奇襲伊朗：你怎麼沒先說　高市早苗尷尬

從連環殺人犯、食人魔案例拆解病理與行為 預防從「辨識警訊」開始｜Ruby 盧春如｜犯罪紀實觀念｜《我在案發現場》

柳演錫聽到〈LOVE DIVE〉自動熱舞　曾遇鬼壓床...緊急呼叫愛犬取暖

高市讚「只有川普才能帶來和平」！　表態：想親自見金正恩

美軍F-35被擊落

中油吸收油價漲幅　卓榮泰：研議專案融資、撥補與增資協助

陽明破小巨蛋魔咒闖冠軍賽！蘇衡「大三元」攜許語珊擊潰南山、明決戰北一女

民進黨非核家園破功！　國民黨籲賴清德：發布緊急命令重啟核三

甩開蔡英文？賴清德喊重啟核電　賴苡任諷：蔡賴之爭至今從未停歇

非核家園破功！　羅廷瑋批民進黨綠能源政策害中部「用肺發電」

賴清德鬆口考慮核電重啟　羅智強嗆：在野黨早推修法還反對？

賴清德拋核二、核三重啟　王鴻薇批龔明鑫：錯誤能源政策還扯馬英九

轟賴清德重啟核電不智　公視前總經理：監院應啟動彈劾

新北大巨蛋選址未定案！李四川曝最佳條件　蔣萬安喊川伯接手沒問題

賴清德擬重啟核二核三　蔣萬安：民進黨擁抱非核家園完全錯誤

快訊／18:22宜蘭規模3.5地震　「北部有感」最大震度3級

全台最美「媽祖水上遶境」石門水庫登場　40艘遊艇護駕神巡祈福

中油吸收油價漲幅　卓榮泰：研議專案融資、撥補與增資協助

賴清德擬重啟核二核三　台電：啟動自主安全檢查、研提再運轉計畫

「有孩子我就收！」　陸人口販子「梅姨」超冷血拐賣9童當生意　

劍指日本對抗F-35　雙座殲-20S列裝「強軍先鋒飛行大隊」

「12驅+5護」鎮南海　大陸豪華驅九支隊垂發數量破千

陽明破小巨蛋魔咒闖冠軍賽！蘇衡「大三元」攜許語珊擊潰南山、明決戰北一女

8旬婦撞死蘋果高層一家4口「不認罪」　法官判免入獄掀眾怒

南韓大田汽車零件廠大火　剩餘3名失蹤者「找到了」！

【有問有機會XD】女勇敢提問前總統蔡英文「可以加妳皮克敏嗎」

政治熱門新聞

為何考慮核電重啟？　賴清德拋4理由「因應人工智慧電力缺口」

焚化廠年產18萬公噸飛灰「不到一成能再利用」　掩埋場快塞不下

核二、核三廠具重啟條件　賴清德：重啟計劃月底送核安會審議

盧秀燕訪美今晨返國：成果超乎預期

遭鄭麗文點名「沒資格選」　凌濤：不相干的事不需回應

柯文哲捲京華城案326一審宣判　黃國昌：當天開中外記者會

賴清德拋核二、核三重啟　王鴻薇批龔明鑫：錯誤能源政策還扯馬英九

于美人可能回鍋中正萬華選議員　昔日對手憂泛藍爆炸反讓綠上4席

再度分票危機？傳劉櫂豪有意第七度參選台東縣長　陳瑩回應了

不滿網友狂刷「島嶼天光」哏　綠議員轟「非嘲笑素材」反遭洗版

財產曝光！傅崐萁夫婦背債5千萬　高金素梅擁6500萬豪宅　

黃暐瀚：我討厭「現在的在野黨」　沒有國家意識令人搖頭

柯文哲3/26一審宣判！　沈政男預測「0到5年刑度」無罪也有可能

卓榮泰赴日曝光日高層震怒？　外交部抓包是變造文件：夾雜簡體字

更多熱門

相關新聞

小巨蛋首秀當無人看　張薰文飆20分

小巨蛋首秀當無人看　張薰文飆20分

114學年度HBL 高中籃球聯賽女子組四強賽，今日（21日）在台北小巨蛋揭開序幕。尋求隊史首度3連霸的北一女中，首戰面對老對手永仁高中，展現出極深的人才庫，高一菜鳥張薰文從板凳挺身而出，繳出20分、8 籃板的驚人數據，搭配另一名新秀高子喬的14分與隊長彭郁榛的「雙十」演出，最終北一女以98比76輕取永仁，收下冠軍戰門票。

南湖隊史首場冠軍賽　主帥說平常心勝

南湖隊史首場冠軍賽　主帥說平常心勝

幸宇勝34分20籃板　南湖首闖HBL決賽

幸宇勝34分20籃板　南湖首闖HBL決賽

永仁四強落敗　主帥扛責說拚季軍

永仁四強落敗　主帥扛責說拚季軍

22分大勝永仁！北一進HBL冠軍戰

22分大勝永仁！北一進HBL冠軍戰

關鍵字：

陽明高中女子籃球HBL南山高中冠軍戰

讀者迴響

熱門新聞

迪士尼聽到「2000日圓多少台幣」被神回1句！台人愣住

吳青峰認了：你是我的真愛　用她名字寫歌！

快訊／荷莫茲海峽通行費200萬美元船司多尚未討論　損失估逾百萬

伊朗處死19歲冠軍　公開「執行絞刑」逼認罪

逼孫去掃墓！婆婆狂問「請假了嗎」　網曝1禁忌：不能去

直擊／TWICE Mina臉腫一倍！開唱無法露臉　致歉：沒辦法給大家看

下面「流出白色乳酪」她竟完全無感！醫一驗驚：是糖尿病

中和工廠3樓深夜大火！95名消防員灌救中

即／川普政府宣布　伊朗石油制裁豁免30天

快訊／焦凡凡生了！胎位不正急剖腹

普丁開條件　以不幫伊朗換取川普放棄烏克蘭

清大「校務基金」12年5000萬賺到48億　背後操盤手曝光

專家建議買1檔ETF然後忘記它　「每月1萬滾成2000萬」

醫揭37歲姪女逝　為已故作家王浩一女兒

夫偷吃喊被榨乾　妻求償百萬卻吞敗

更多

最夯影音

更多
阿嬤下田遭4惡犬圍攻！衣被咬碎全身是傷慘縫200針　恐怖畫面曝

阿嬤下田遭4惡犬圍攻！衣被咬碎全身是傷慘縫200針　恐怖畫面曝
晚安小雞重獲自由！喜喊「最想吃控肉飯」　曝家人被抓去驗尿

晚安小雞重獲自由！喜喊「最想吃控肉飯」　曝家人被抓去驗尿

伊朗宣稱擊落美軍F-35　遭砲火擊中影片曝光！

伊朗宣稱擊落美軍F-35　遭砲火擊中影片曝光！

曾愷玹維持漂亮祕訣「心情愉悅」　再提《不能說的秘密》笑：20年了

曾愷玹維持漂亮祕訣「心情愉悅」　再提《不能說的秘密》笑：20年了

晚安小雞「出國深造」鬍渣滿臉返台　點名三立要他死　撂晶晶體金句「story有點too long」　爆行賄柬埔寨官員遭騙1300萬

晚安小雞「出國深造」鬍渣滿臉返台　點名三立要他死　撂晶晶體金句「story有點too long」　爆行賄柬埔寨官員遭騙1300萬

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

LOPIA超值五款熟食推薦

LOPIA超值五款熟食推薦

「文里補習班」開課啦！今天來開箱日式超市大份量又美味しい的熟食！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面