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民進黨非核家園破功！　國民黨籲賴清德：發布緊急命令重啟核三

▲▼ 賴清德出席「2026年玉山論壇－印太未來夥伴：台灣價值、科技與韌性方案」開幕式 。（圖／記者徐文彬攝）

▲總統賴清德。（圖／記者徐文彬攝）

記者崔至雲／台北報導

針對總統賴清德今（21日）指「核二、核三具備重啟條件」，並預計3月底送核安會審議。國民黨強調，賴清德終於承認民進黨能源政策錯誤，「非核家園」已徹底失敗，3月底送審對於迫在眉睫的停電危機根本「緩不濟急」，呼籲賴清德盡速依國民黨主張，發布「緊急命令」即刻重啟核三，才能在最短時間內確保台灣產業與民生的能源安全。

國民黨表示，賴總統坦承「核二、核三具備重啟條件」，是對過去多年來錯誤能源政策「遲來的認錯」，象徵民進黨「非核家園」神主牌正式走入歷史，民進黨繞了一大圈如今才認錯，先前多年虛擲的公帑與經濟損失，都欠全民一個正式的道歉。

國民黨強調，當前中東局勢險峻，即便目前台灣的能源儲量高於標準，但在戰爭威脅與全球能源搶奪下，仍隨時面臨「斷氣、斷電」的迫切危機，賴總統提出要等「3月底」送核安會審議，時程完全緩不濟急，簡直是把台灣的能源安全當兒戲。

鑒於目前台灣的能源安全情勢已符合緊急狀態，國民黨鄭重呼籲，民進黨政府應採納國民黨於3月20日提出的建議：請賴清德總統立即發布「緊急命令」，精簡行政程序，優先讓具備運轉條件的核三廠投入供電行列，守護台灣經濟與民生。

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