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禮來製藥CEO訪陸：所有產品有望同步登陸中國

▲▼中國大陸商務部部長王文濤20日會見禮來製藥董事長、CEO戴文睿（David Ricks）。（圖／翻攝大陸商務部）

▲王文濤會見禮來製藥董事長、CEO戴文睿。（圖／翻攝大陸商務部）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸商務部部長王文濤20日會見禮來製藥董事長、CEO戴文睿（David Ricks）。戴文睿表示，中國在加快藥品監管審批流程方面發生了翻天覆地的變化，未來所有產品都有望在美國獲批數周內，同步登陸中國。

王文濤表示，在中美兩國元首重要共識引領下，雙方近期在法國巴黎舉行經貿磋商，同意研究建立拓展經貿合作的工作機制。這傳遞了世界兩個最大經濟體繼續推進合作的積極信號，為兩國企業擴大經貿合作帶來穩定性和確定性。

王文濤指出，近期全國「兩會」成功召開，展現了中國堅定不移推進高水平對外開放的決心。中國制定並實施「十五五」規劃綱要，明確重點發展領域，將為外資企業提供穩定預期。希望禮來製藥繼續深耕中國市場，爭取更大發展。

戴文睿表示，禮來製藥歡迎美中兩國進行對話，這為企業提供了不可或缺的穩定預期。近年來，中國持續提升醫藥創新水平，推進專業人才隊伍建設，醫藥監管環境與國際標準加速接軌。

戴文睿說，中國「十五五」規劃為跨國企業帶來了機遇。禮來製藥看好在華發展前景，未來十年將新增30億美元對華投資，助力建設健康中國。

另外，在《中新網》的報導中，戴文睿更進一步指出，中國在加快藥品監管審批流程、推動本土法規與國際標準接軌方面，發生了翻天覆地的變化。它吸引了禮來製藥等跨國企業加大對華直接投資。

戴文睿還說，禮來的多款產品已成功落地中國市場，未來所有產品都有望在美國獲批數周內，同步登陸中國。

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