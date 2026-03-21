「1常見文具」易分心又危險　低年級禁拿！老師崩潰：耗掉整節課

▲低年級學生禁用自動鉛筆，原因曝光。（示意圖／記者劉維榛攝）



網搜小組／劉維榛報導

自動筆容易變成「分心神器」！一名網友發問，為何小學低年級老師大多禁止學生使用自動筆？話題曝光後，不少網友直指，低年級孩子手部肌耐力不足，筆芯容易斷裂，還可能把筆蓋塞鼻孔、把筆芯放進嘴巴；更有老師與補教業者直言，孩子光是玩筆芯、按壓自動筆，就足以耗掉整節課，讓不少家長瞬間懂了。

一名網友在Threads發文求問，為何小學低年級的老師大多禁止學生使用自動筆，背後是否有安全問題，或是其他考量，讓他感到納悶不已。

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底下網友熱議，「筆芯會斷掉噴到眼球」、「他們小手肌耐力還不足，自動筆芯會一直斷掉，而且他們會為了修自動筆或換筆芯轉移注意力，而停下來很久無法專注在作業上」、「我學生低年級時，把自動鉛筆的筆蓋塞到鼻孔拿不出來，還送醫院請醫生拔」、「小時候有些同學會把筆芯拿來吃」。

留言之中，釣出一名中年級老師無奈解釋，「我告訴你為什麼，1.他們筆芯+筆芯盒可以玩一整節課，2.光上面那點就有足夠的理由禁止了，我就是一開始沒禁…現在很後悔」；就連補教老師也直言，「整堂課聽到按自動筆的聲音，等真的要用筆時，不是筆芯全部掉光，就是筆芯斷掉卡在裡面拿不出來，總之就是緊要關頭總是沒筆用的狀態，拜託家長直接買粗的洞洞筆」。