美以聯合空襲納坦茲核設施！　伊朗官媒：無輻射外洩

▲ 納坦茲鈾濃縮設施去年6月遭美國空襲後衛星照。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

伊朗官媒報導，美國與以色列21日聯合空襲伊朗中部納坦茲（Natanz）核設施。這是該國最重要的鈾濃縮中心之一，司法部門通訊社《米桑》指出，經現場調查後確認並無輻射物質外洩。以色列國防軍（IDF）則向CNN聲稱，他們「不清楚以軍針對該設施的任何攻擊」。

根據BBC，伊朗原子能組織（AEOI）證實納坦茲核設施21日上午再次遇襲，並稱已進行「技術與專家評估」，結果顯示並無放射性物質外洩情形，對周邊居民沒有危險。該組織譴責這次襲擊，稱其「違反《核不擴散條約》及其他與核安全及安保相關法規」。

綜合《美聯社》等外媒，納坦茲核設施位於德黑蘭東南方約220公里處，介於首都與伊斯法罕之間。國際原子能總署（IAEA）3月稍早曾證實，該設施已於2月28日美以聯合空襲後受創。

美國總統川普曾多次強調，徹底摧毀伊朗製造核武的能力是美方開戰關鍵目標之一。而納坦茲設施作為伊朗最大的鈾濃縮中心，在去年6月以色列與伊朗為期12天的衝突中，便曾遭受美軍代號「午夜重錘」行動（Operation Midnight Hammer）打擊。