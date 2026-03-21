台南市推SHERO影展　《陽光女子合唱團》登大銀幕展現女性韌性

▲台南市家庭教育中心舉辦SHERO電影院，邀各界觀賞《陽光女子合唱團》。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為響應國際婦女節，台南市家庭教育中心規劃「看見她的堅韌」系列影展，採線上與實體雙軌進行，21日於大遠百威秀影城舉辦「SHERO電影院」實體觀影活動，邀集永仁高中親師生、新住民及多個婦幼與社福團體約170人參與，共同欣賞電影《陽光女子合唱團》，透過影像傳遞女性堅韌與團隊互助精神。

市長黃偉哲表示，市府長期致力推動性別友善與多元包容，這次從線上短影音到實體影展的串聯，不僅推廣性別平權理念，也希望協助單親及弱勢家庭理解女性在社會變遷中的角色與力量，進一步營造支持與關懷的社會環境。

教育局副局長楊智雄代表出席指出，本次活動特別邀請學校與社福團體共同參與，讓不同族群透過觀影產生共鳴，進而反思自我與社會關係。教育局長鄭新輝也表示，延續去年的好評，今年再推出SHERO電影院，透過《陽光女子合唱團》描繪女性如何在困境中彼此扶持、突破限制，帶給觀眾深刻啟發。

活動現場氣氛溫馨感人，映後分享中，有民眾眼眶泛紅表示，劇中情節讓她聯想到自身與親友的生命經驗，看見角色在逆境中重拾自我價值，令人動容，也更理解互助支持的重要性。現場也安排「I’m SHERO」有獎徵答互動環節，讓觀眾在輕鬆氛圍中深化性別平權概念，將理念落實於日常生活。

家庭教育中心主任張冰嫈表示，本系列活動結合數位與實體形式，除今日影展外，線上短影音也持續於臉書粉專推出，並邀請市民參與按讚、留言及抽獎活動。同時也感謝台南市女性權益促進會、新住民家庭服務中心及多個民間團體共襄盛舉，讓活動更具溫度與影響力。

家庭教育中心強調，期盼透過影像與互動，深化社會對女性議題的理解與支持，讓平權與關懷的種子在城市中持續發芽。