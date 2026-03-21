非核家園破功！　羅廷瑋批民進黨綠能源政策害中部「用肺發電」

▲羅廷瑋。（圖／記者林敬旻攝）



記者崔至雲／台北報導

針對總統賴清德今（21日）宣布評估重啟核電，國民黨立委羅廷瑋表示，民進黨長年推動的能源政策已走入「十年彎路」，如今政策出現重大轉向，等同宣告「非核家園」正式破功。錯誤的能源決策讓中部民眾承受過多代價，「用肺發電」更成為長期無奈的寫照。

羅廷瑋提到，他曾預言當戰爭或被封鎖，台中就會重啟備用燃煤機組，如今遇到伊朗戰爭造成可能天然氣不足，最後就是犧牲中部人的健康。無核家園正式破功從賴清德，重啟核電的態度，核二、核三重啟的可能性也被正式放上檯面，這將會是一個重大轉折，對很多長期關心能源政策的人來說，也是一段十多年能源路線的轉向。

羅廷瑋提到，國民黨支持小型模組化反應爐（SMR）與核能延役，並不是最近才提出的主張。這些討論，其實早在多年前就已經存在。當時卻被貼上各種標籤，被排除在主流政策之外。但這十多年來，我們付出了什麼代價？消耗的是時間，是社會長期撕裂的爭辯，是數以兆計的能源支出與補貼，是電價調漲的壓力，也是台中火力發電轉型的延宕。

「『用肺發電』已成為中部人的家常話，這句話聽起來很沉重，但它反映的也是民眾真實的焦慮」，羅廷瑋說，當能源政策走向單一化，當備轉容量吃緊時，火力發電就成為被迫承擔的角色。如果今天行政院已經願意全面檢討核能路線，那麼過去這十多年政策方向的判斷，是不是也應該被誠實檢視？

羅廷瑋強調，作為在野黨，他們的角色是監督，執政黨哪裡有做的不好，就應該要澈底反省、改善所有錯誤的政策。這段時間，在野黨持續提出不同意見，也承受不少批評。但如果今天政策方向終於能夠回到理性討論的軌道，那至少證明這些監督並非沒有意義。

羅廷瑋提到，接下來更重要的兩件事他認為應該且必要來做的是：第一，完整盤點這十多年能源政策的財務成本與國安風險。第二，建立長期穩定的能源結構，讓核能、再生能源與火力發電形成合理配比。

羅廷瑋說，能源不是口號，是國家安全。能源不是選舉語言，是台灣的產業命脈。大家可以討論核能的風險，也可以討論技術進步，但台灣不能再浪費一個十年。

