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明起回暖　下周兩波鋒面「北東轉雨降溫」

▲▼熱浪,陽光,夏日,夏天,炎熱,陽傘,暑假,觀光客,遊客,逛街,極端高溫,中暑,酷暑,烈日,防曬,遮陽,行人,路人,悶熱,撐傘,打傘,秋老虎,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲明天東北季風減弱，氣溫回升，雨區縮小。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

明天(22日)東北季風減弱，雨區縮小為花東、恆春半島，各地高溫上看26度到28度，下周三和周六將有兩波鋒面、東北季風影響，北東除了降雨，也會降溫。

中央氣象署預報員賴欣國表示，明天到周二東北季風減弱，風場轉偏東南風，迎風面的花東、恆春半島仍有局部短暫陣雨，宜蘭、基隆北海岸也有零星降雨，其他西半部地區維持多雲到晴，中午過後山區也有零星短暫陣雨。

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▲▼天氣 。（圖／氣象署提供）

▲降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

賴欣國指出，下周三和周六將有兩波鋒面通過，其中周三先有一波微弱鋒面，後續東北風影響北台灣，周三、周四降雨以基隆北海岸、宜蘭為主，花東、恆春半島降雨零星，西半部維持晴到多雲、午後山區有零星短暫陣雨。

周五東北風減弱，賴欣國說明，北台灣溫度將上升，周五也是未來一周水氣最少的一天，東半部、恆春半島有零星降雨，其他地區晴到多雲、午後山區有零星降雨。

賴欣國說，下個周六有第二波鋒面，後續東北季風增強，這波水氣較多，降雨區以北部、東半部為主，中南部維持多雲到晴，午後山區有零星降雨。

▲▼天氣 。（圖／氣象署提供）

▲一周溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

溫度趨勢方面，賴欣國表示，未來一周各地高溫約26到28度，低溫約17到21度，日夜溫差大；另外，北台灣將有兩波降溫，其中下周三、周四受鋒面和東北季風影響，不過冷空氣沒有太多，北部高溫略下降2度，周六第二波東北季風帶來降溫較多，中南部則沒有太大影響。

濃霧部分，賴欣國說明，金門、馬祖明晚到下周三一整天有濃霧影響能見度；本島清晨、夜晚有霧，區域以北部、雲林、嘉義、台南為主。

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