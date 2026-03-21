把醉漢輾死拖行！女駕駛看42秒後落跑　「毛毛的」自首獲緩刑

▲台中一名徐女駕車行經大雅區一處巷弄，把倒臥路邊醉漢游男輾死，選擇肇逃再自首，法院最終仍給選型。（圖／翻攝Google Maps）



記者許權毅／台中報導

台中市一名徐女半夜駕車回家時，把一名醉倒在路邊的男子游男輾過拖行4.7公尺，下車查看42秒後，仍然肇逃回家，打電話給朋友求救後，才決定去派出所自首。游男妹妹外出發現哥哥重傷，趕緊打救護車，仍宣告不治。法院審理後判徐女1年3月徒刑，緩刑2年。

檢警調查，2023年父親節當天凌晨，徐女駕車沿著大雅區神林南路一處巷弄準備要返家，結果右轉時撞輾一名倒臥在路邊的醉漢游男，且將人拖行4.7公尺，徐女發現異狀後下車查看，目睹游男重傷，卻棄之不理，也沒有報案或施救，決定繼續返家，慌忙打給朋友商議如何處置。

另一頭，游男妹妹發現哥哥沒回家，在車禍發生後5分鐘外出查看，發現哥哥重傷倒臥路邊，趕緊撥打119求救，但游男仍傷重宣告不治。

徐女稱，當下感覺到車子有點搖晃，下車查看沒有看到東西，就開車回家了，但感覺不太對勁，又再次返回查看，看到救護車就慌了，也不敢開車，才打給朋友要他帶我去報案，不承認過失致死跟肇逃。

檢方說，徐女當時下車後，靠近游男前方約5公尺處查看，就止步不再靠近，現場路燈均開啟，足見辯稱「沒看到東西」不足採信１，且倘若不知撞到何物，為何卻自稱「毛毛的」匆匆返家，顯現徐女心知肚明開車輾過人，僅是為了逃避刑責自欺欺人。

法院說，徐女前往自首時，警方尚在調查中，因此符合自首要件得以減刑。衡量徐女所生危害，犯案後肇逃，但已經與游男女兒達成和解，最終為坦承犯行之態度，依過失致死罪處7月、肇事逃逸1年，合併1年3月，緩刑2年。