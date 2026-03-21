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8旬婦撞死蘋果高層一家4口「不認罪」　法官判免入獄掀眾怒

8旬婦撞死蘋果高層一家4口「不認罪」　法官竟判免入獄掀眾怒

圖文／CTWANT

美國舊金山2024年發生一起高齡婦人駕車導致的奪命車禍，害蘋果公司高階主管一家4口全數罹難，訴訟在近期迎來重大進展，80歲被告劉美芳（Mary Fong Lau，音譯）在法庭上採取「不爭辯認罪」（no contest），而法院綜合各種因素考量，判處被告免坐牢，僅須接受200個小時的社區服務，緩刑2年，同時撤銷駕照。消息曝光後，令死者家屬難以接受，也在當地引發熱議，甚至有上萬民眾發起連署，要求法院重審，並對被告施以實質監禁以伸張正義。

根據外媒《People》報導，這起震驚全美的悲劇發生於2024年3月16日中午，當時40歲的蘋果高階主管奧利維拉（Diego Cardoso de Oliveira）與在知名電影公司Ridley Scott Associates擔任製片的38歲妻子平托（Matilde Ramos Pinto），帶著分別僅2個月及20個月大的兒子，在舊金山西波特爾（West Portal）社區等公車，為了前往動物園慶祝夫妻倆的結婚紀念日。

豈料，8旬的劉美芳駕駛賓士SUV以高達110公里時速逆向衝上人行道，直接撞飛奧利維拉一家人；奧利維拉與長子當場死亡，平托與幼子則在送醫後數日內相繼宣告不治。

劉婦事後遭警方依3項重罪過失殺人罪、一項重罪魯莽駕駛致人身體傷害罪以及其他交通違規行為被捕，隨後也遭檢察官起訴。然而這起訴訟經過2年審理，在今年2月13日被告正式採取「不爭辯認罪」，意味著被告接受定罪但不正式承認罪行，從而規避了在庭審中親自承認責任的過程。

在3月20日，法官宣判被告免坐牢，僅須接受200個小時社區服務，緩刑2年，同時在緩刑期間及之後的3年內撤銷其駕照。法官說明，被告將在餘生中帶著造成害死他人的認知生活，因此傾向判處其緩刑，加上被告駕駛時並非因使用手機分心，也未受到藥物或酒精影響，以及從被告醫療紀錄顯示，監禁恐危及她的健康。

但法官的判決令死者家屬相當痛心，並表示強烈反對。平托的兄弟路易斯（Luis Ramos Pinto）公開質疑證據顯示被告具有重大過失，但法官卻罔顧4條人命的重量。

家屬與上萬民眾發起連署，並在連署聲明中指出，法院不應接受這種規避責任的認罪方式，法律面前應人人平等，不應因被告年事已高就免除其應負的刑事責任；家屬強調，判決應與罪行造成的毀滅性後果成比例，2年緩刑顯然無法安慰家屬與公眾。

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