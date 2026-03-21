特教生種下24年希望　永福星星幫植樹護台南響應世界森林日

▲永福國小星星幫舉辦第24年植樹活動，特教生與家長一同種下希望。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

響應三月植樹月，台南市永福國小「星星幫」21日持續舉辦第24年植樹祈福活動，結合園藝治療、家庭教育與環境永續理念，帶領特教生與家長走進柳營區科工園區種樹護地球。今年活動更與聯合國「世界森林日」及全國「愛奇兒日」同日登場，讓這場綠色行動更具意義。

永福星星兒家族表示，這項植樹活動已持續24年，不僅是環境教育的實踐，更是一堂長期的「園藝治療課」，透過親手種樹、照顧樹木，幫助特教生建立自信與情感連結，也成為家庭間共同參與的「祖孫教育日」。

帶隊教師賴育誠指出，多年來種植的樹木多已順利成長存活，學生也從中學習本土樹種如何適應台灣環境，這是最珍貴的環境教育。今年特別的是，活動首度走出既有路線，前往柳營區科工園區植樹，象徵新的里程碑，也期待未來在台南各區都能留下星星幫的綠色足跡。

活動現場約有十多個特教家庭自發參與，孩子們在志工指導下認真學習種植技巧，家長與老師也同步宣導尊重、包容與理解身心障礙者的理念，讓植樹行動不只是環保實踐，更是一場充滿愛與理解的社會教育。

回顧過去24年，永福星星幫足跡遍及安平漁光橋、黃金海岸、四草鹽田、巴克禮公園、七股鹽田濕地、嘉南大圳等地，完成長達60多公里的海岸線植樹拼圖。今年活動後，部分家庭也特地返回早年植樹地點，觀察當年親手種下的小樹苗已逐漸成長為能遮蔭的大樹，見證時間與努力的累積。

其中，來自安平的張姓家庭，今年仍延續「三代植樹」傳統，帶著高齡長者一同參與，讓環保理念跨世代傳承。從孩童到長者，大家在泥土與汗水中，共同許下「環保永續、和平永在」的願望。

教育局表示，透過這樣長期且有溫度的活動，不僅讓特教生走入社會、參與公共事務，也讓環境永續的種子深植人心。這不只是一場植樹活動，更是一段跨越時間的承諾，在土地與人之間，慢慢長出希望。