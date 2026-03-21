甩開蔡英文？賴清德喊重啟核電　賴苡任諷：蔡賴之爭至今從未停歇

▲賴苡任。（資料照／記者李毓康攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

總統賴清德今（20日）透露，台電本月底將把重啟核二、核三廠的計畫送到核安會審議。此話一出，立即引發輿論熱議。對此，藍營表態投入北市議員選舉的賴苡任分析，賴清德選擇主動進攻核能議題，甩開蔡英文包袱，試圖營造新的形象，讓自己有機會被中間選民接受，他接著譏諷，或許，蔡賴之爭從2020年至今，從未停歇過，尤其蔡英文近期的活躍，更讓賴清德芒刺在背。

賴苡任指出，賴清德今日上午正式宣布，經過台電行文給經濟部後，經濟部正式批准核二、核三廠具備重啟條件，重啟計畫開始後，台電首先必須進行自我審查的安全評估，同時也要求核二、核三的廠商進行自我審查。

賴苡任進一步指出，賴清德還透露，預計本月底就可以將安全評估報告送交核安會，屆時則有三大前提需要處理，包括，第一、是否安全，第二、核廢料處置，以及第三、社會共識。

然而賴苡任也開酸，賴總統說這是依法行政，但他認為是「選擇性依法行政」，因為軍人加薪依舊擺爛不加、財劃法、眷改條例、中天條款、救國團條例、助理費條例也依舊不副署不執行。

賴苡任直言，若是賴清德真的不想要的法律，就會有100種手法去阻擋，唯獨對《核管法》，賴清德選擇擁抱與接受，並套上自己是「依法行政」這樣的美名。

賴苡任譏諷，或許，蔡賴之爭從2020年至今，從未停歇過，尤其蔡英文近期的活躍，更讓賴清德芒刺在背，跟賴清德合掛看板的參選人，初選都沒過，如果2026蔡英文成為民進黨全台最強母雞，到處輔選縣市首長，賴清德的黨內「唯一性」一定會搖搖欲墜。

最後，賴苡任強調，對賴清德來說，臥榻之側，豈容他人鼾睡，選擇主動進攻核能議題，甩開蔡英文包袱，賴清德試圖營造新的形象，讓自己有機會被中間選民接受。