美以轟伊朗「燒到台灣」！1煉油副產品影響半導體命脈　3國最慘

▲荷莫茲海峽實際上已陷入封鎖狀態。（圖／視覺中國）



記者王佩翊／綜合報導

美國聯手以色列對伊朗發動攻擊後，全球最關鍵的運輸通道荷莫茲海峽遭封鎖，國際油價應聲暴漲。英國牛津大學危機研究所所長艾蒙（Mark Almond）接受《每日郵報》訪問時示警，這場戰爭影響範圍遠超中東地區，許多高度仰賴伊朗能源及原物料的國家正面臨嚴峻考驗，他還特別點名台灣、南韓與印度三國處境最為危險，特別是台灣半導體產業也可能受到衝擊。

台韓晶片廠關鍵命脈拉警報

艾蒙指出，伊朗煉油過程會產生一項至關重要的副產品「氦氣」，而這項元素正是半導體製造業不可或缺的材料。台灣與南韓的晶片大廠在製造高精密度電路時，必須在充滿氦氣的無塵室環境中進行，製程中也需要氦氣來協助冷卻。一旦氦氣供應鏈斷裂，不只可能導致全球晶片大缺貨，台韓兩國經濟更將遭受嚴重打擊。

雪上加霜的是，台韓兩國同時還得面對燃料短缺與價格飆漲的雙重壓力。艾蒙更進一步警告，北韓與中國很可能趁著南韓與台灣陷入困境時，加大施壓力道，讓兩國的處境更加艱難。

印度總理陷入兩難困局

除了台韓之外，印度總理莫迪也正面臨艱困抉擇。艾蒙分析，雖然印度與西方國家及以色列保持友好關係，但印度擁有龐大人口，需要依靠低價糧食維持民生穩定，而農業生產背後則仰賴大量化學肥料支撐。肥料製造必須使用液化石油氣（LPG），偏偏LPG正是原油提煉時的副產品，伊朗又是主要供應國之一。

萬一供應管道中斷，印度恐將爆發嚴重的糧食危機。艾蒙認為，這種連鎖效應是當初對伊朗開戰時未曾預料到的，卻可能成為最具毀滅性的衝擊。

最壞情境恐引爆核災風險

談到最糟糕的可能發展，艾蒙表示，外界越來越擔憂戰事會升級到核武層級。伊朗與俄羅斯已經宣稱，以色列有一枚飛彈落在伊朗南部布什爾核電廠周邊區域，而以色列位於內蓋夫沙漠迪莫納的核子設施，也可能被伊朗列為報復攻擊目標。若核設施遭到襲擊，恐怕會在國土狹小且人口密集的以色列境內，引發類似車諾比事件的核災悲劇。

艾蒙進一步指出，伊朗甚至可能擁有在特拉維夫上空引爆髒彈的能力，透過散播核污染物質來製造大規模恐慌。雖然這類爆炸的直接破壞力未必最強，但放射性落塵造成的長期健康威脅，足以讓整個社會陷入恐慌狀態。假如情勢真的走到這一步，擁有核武的以色列幾乎必定會發動報復行動，衝突將朝更加失控的方向發展。

各國態度分歧川普號召力受考驗

艾蒙也分析了各國可能如何回應川普的協防呼籲。他認為沙烏地阿拉伯、丹麥、阿根廷、羅馬尼亞可能會響應號召提供協助，英國與芬蘭則可能給予部分支援。至於法國、德國、義大利與日本，出手機會相對較低。

儘管義大利總理梅洛尼是川普在歐洲的重要盟友，但義大利國內民意並不支持這場戰爭，而她將在2027年面臨選舉考驗。日本首相高市早苗對軍事援助態度較為保留，她更擔心來自中國與北韓的威脅，因此在介入波斯灣局勢前，需要美國先承諾會保障日本在東亞地區的利益。

俄中巴傾向支持伊朗

另一方面，俄羅斯、中國與巴基斯坦則較傾向支持伊朗。外界指控俄羅斯藉由這場戰事牽制西方力量，並提供情報與衛星影像協助伊朗。中國雖然持續向伊朗採購石油，但進口量已較戰前減少約40%，同時正積極囤積石油庫存，導致國內外供應都出現壓力。至於巴基斯坦，有油輪獲得伊朗放行通過海峽，顯示雙方可能已經達成某種默契或協議。