陸人口販子「梅姨」落網長相大變　與神似模擬畫像相似度不到30%

▲ 大陸人口販子「梅姨」模擬畫像公布好幾版，早年（2017、2019年）相似度有90%，隨時間流逝，新版相似度已經沒人能證實。（圖／翻攝 紅星新聞）

記者任以芳／綜合報導

警方追緝20多年！神祕人口販子「梅姨」今（21）日確定落網。回顧這段漫長的緝兇路，模擬畫像曾是唯一的指引，畫像專家林宇輝根據目擊者描述，曾經勾勒「梅姨」畫像，同居男友、親生女兒、當地百姓都驚呼「相似度高達90%」。然而，隨著「梅姨」人間蒸發，歲月的刻蝕與長年逃亡，讓今日落網「梅姨」最新長相與2023年模擬畫像的相似度已不到30%？儘管長相已難辨認，廣州警方不放棄辦案精神，傳統資料夾上「黑科技」交叉比對，成功緝捕這名特大兒童拐賣案的最後一塊拼圖，讓正義在20多年後終得彰顯。

綜合陸媒消息，廣州警方之前破獲「張維平等人拐賣兒童案」最關鍵人物「梅姨」今21日確定落網。2025年，專案組發現一位名叫謝某某的女子，其特徵與「梅姨」高度吻合。經進一步核實，謝某某就是警方抓拿的人口販子最後一塊拼圖「梅姨」。

多年來，「梅姨」的身份成謎、長相成謎。2017年開始，廣州市公安局增城區分局公佈「梅姨」的模擬畫像。2019年3月，廣州警方請畫像專家、退休警官林宇輝繪制新版「梅姨」模擬畫像。

警方前期追緝「梅姨」，林宇輝扮演關鍵角色之一，參與「梅姨」畫像有過三張，對外公佈只有兩張，分別在2019年、2023年的模擬畫像。

「目擊證人說她約一米五高，個子比較胖，臉龐比較大，有點三角眼，鼻頭比較大，嘴唇比較厚，說粵語和閩南語，留著中年婦女的那種短式頭髮。」林宇輝說。

警方也曾找到與「梅姨」同居3年男友。他說那時女友已經50多歲，自稱「潘冬梅（音）」，不知道是真名還是假名，家在廣州，有兩個女兒。

「我們是親戚介紹認識，她總是住兩天就走，沒有拍照片。同居兩三年之後，『梅姨』自稱回家拿戶口本回來結婚，之後就消失不見。」同居男友說，「梅姨」總是說去做生意，過一陣又回來，從來不讓人看她的身份證，沒人知道「梅姨」說的生意是「拐賣兒童」。

▲ 大陸人口販子梅姨落網後，現在長相與之前模擬畫像相似度已經不到30% ，變化非常大。（圖／翻攝 紅星新聞）

林宇輝曾經把完成「梅姨」模擬畫像拿給同居的男友及親生女兒看，對方驚呼相似度高達90%。尋親家長申軍良拿著這幅畫像前往梅姨曾居住的地點，當地百姓一看到畫像，紛紛認出，「這不就是『阿梅』嗎？」警方通報謝某某特徵與「梅姨」高度吻合，也側面印證了模擬畫像與本人高度相像。

針對外界曾質疑「梅姨」是否會透過整容逃避追捕，林宇輝分析認為可能性極低。他指出，謝某某年紀已經很大，整容費用也不少。

但是隨著時間流逝，大陸警方2023年第二次更新畫像，林宇輝表示考慮時間流逝，「梅姨」模樣也會衰老，因此在細節上微調，是否和2019年樣貌一樣精確，幾乎沒人知道，因為「梅姨」幾乎人間蒸發。

2020年，廣州警方根據張維平的供述，覆實幾乎所有的細節，包括增城某一條街，麻將館等全部都調查過，有可能符合條件的戶籍人口、外來人口、暫住人口全部進行調查，花了幾個月時間，細緻入微的工作，全部都接觸過，還是沒有「ˋ證據」。

經過六年來追緝，透過黑科技辦案，結合傳統資料比對等多種方式，廣州警方不放棄的精神得到回報。神秘的「梅姨」今21日再次出現大眾視野，「她」終於落網。

多年過去，「梅姨」謝某某長相變化很大。根據《羊城晚報》報導稱，「梅姨」現在長相與此前公佈的模擬畫像相似度不到30%，也凸顯警方利用科技手段突破容貌盲點的重要性。

即使最新的模擬畫像沒有發揮到關鍵作用，得知「梅姨」落網，林宇輝表示今天整個上午就接到無數尋親家長的道賀。直到現在有許多失蹤兒童的家長向他求助，希望他能畫出孩子成年後的模擬畫像。林宇輝感性表示，「我一定會盡力而為。」